El ecosistema tecnológico de España crece un 14% el último año y ya vale 125.000 millones de euros

Es el primer dato que da el informe. El ecosistema tecnológico de España está valorado, a 2025, en los 125.000 millones de euros. Es lo que valen todas sus ‘startups’, centros y multinacionales tecnológicas juntas, una cifra que se ha más que duplicado desde 2020, año del estallido del ‘covid’ y de la aceleración de la digitalización. De hecho, el gran salto se vio el año siguiente, en 2021, cuando este ecosistema tecnológico aumentó en casi un 52% su valor. La siguiente zancada se dio en 2023, cuando se cruzó la barrera de los 100.000 millones de euros de valoración. Y el tercer paso más importante es el que registra el ‘The Spanish Tech Ecosystem Report’ de 2026.

Se trata de un barómetro anual que elaboran entre Dealroom, Kfund, BBVA Spark, Endeavor, GoHub Ventures, Wayra (Telefónica), SpainCap y Enisa (Gobierno) y que se ha convertido en una de las radiografías más respetadas del sector. Según esto, en 2025, el ecosistema tecnológico español incrementó en un 14% su valor hasta esos 125.000 millones de euros generados, prácticamente la mitad, por ‘startups’ fundadas en la última década.

España es el segundo país de Europa que más ha visto crecer su masa tecnológica en los últimos cinco años, multiplicando por más de dos los 54.000 millones de euros de valor calculado en 2020. Gana Bélgica, que casi triplica su volumen en este periodo, pero en la última edición del informe también aparecían por delante Irlanda y Turquía.

Con todo, pese a ser España la quinta mayor economía del Continente, tiene a siete países por delante con un ecosistema tecnológico más voluminoso: Reino Unido (1,3 billones de euros), Alemania (504.000 millones), Francia (480.000 millones), Países Bajos (363.000 millones), Suecia (329.000 millones), Suiza (200.000 millones) y Dinamarca (151.000 millones).

“Las cifras solo cuentan una parte de la historia”, asegura Andrés Tallos, director general de Endeavor España. “Los fundadores más escalados se están convirtiendo en catalizadores de la siguiente ola de emprendimiento”, defiende el mismo. “España ha evolucionado desde un ecosistema emergente hacia un entorno mucho más maduro y capaz de generar compañías de forma consistente”, coincide Carina Spitzka, socia de Kfund. A su juicio, la receta ha sido disponer de cada vez más profesionales técnicos, aumentar las capacidades en inteligencia artificial (IA) o que el mercado de capitales se haya ido especializando.

Los avances en IA

En cuanto a la IA, casi una de cada cinco ‘startups’ fundadas en el último lustro se ha construido en torno a esta tecnología (una tasa que dobla la del periodo que va de 2010 a 2020), es el sexto ecosistema que más dinero del capital riesgo ha captado relacionado con ella, el cuarto en número de rondas de financiación y el décimo en cuanto al valor de su mercado de la IA: 14.800 millones de euros que vienen en gran medida de Barcelona (6.800 millones de euros) y Madrid (6.000 millones de euros).

El ecosistema “ha alcanzado un nuevo nivel de madurez, impulsado por una actividad sostenida de ‘venture capital’, una creciente confianza por parte de los inversores internacionales y un sólido ‘pipeline’ de compañías innovadoras y escalables a nivel global”, enmarca, a su vez, el director de SpainCap, José Zudaire, quien destaca, además, el “cambio cualitativo en la ambición y la sofisticación” de los emprendedores.

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El informe se hace eco también de los 3.100 millones de euros captados por las ‘startups’ españolas en rondas de financiación, tercera mejor cifra de la serie histórica y un salto del 63% respecto a 2024, cuando, además, el volumen se reducía respecto a 2023. También destaca 2025 por la cantidad de dinero canalizada hacia ‘startups’ de IA (717 millones de euros) o salud (568 millones), en ambos casos, cifras récord. O, por supuesto, hacia tecnologías útiles para la industria de la defensa, que se dispara un 135% en un año hasta superar los 200 millones de euros.