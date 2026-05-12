Demasiada fruta: la EUIPO rechaza el logo de una marca china que simula una naranja porque recuerda a la manzana de Apple

Aunque a simple vista una naranja no se parezca en exceso a una manzana, estilizada y simplificada en forma de logotipo puede provocar que los consumidores vean un vínculo entre ambas, que les lleve a pensar que se trata de dos productos de una misma compañía o que existe alguna relación entre ambas. Sobre todo, si uno de ellos es un signo tan mundialmente conocido como la marca que desde hace casi 50 años identifica los productos de Apple.

Es lo que asegura una reciente decisión de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO, por sus siglas en inglés), que ha estimado parcialmente la oposición que la compañía fundada por Steve Jobs presentó contra el registro como marca europea del logotipo de la china Yichun Qinningmeng Electroctronics Co.

El nombre de esta firma, aunque en realidad hace referencia a la población donde tiene su sede -Yichun, en la región de Jiangxi-, también puede traducirse como limón o cítrico, por lo que escogió como representación una especie de naranja, en cuyo interior los gajos de la parte superior se transforman en un teclado en la mitad inferior del dibujo.

Además, le falta un trozo de la corteza en la parte superior derecha, justo donde se sitúa el famoso mordisco de la manzana de Apple, que se incluyó con el objetivo de que se viera claramente que se trataba de esta fruta en el segundo logo de la compañía. En el primero, se veía a Isaac Newton en su famosa anécdota sobre el descubrimiento de la fuerza de la gravedad.

Yichun Qinningmeng Electronics pretendía registrar su marca visual en la EUIPO -y, por tanto, con validez en toda la Unión Europea- para una larga lista de aparatos tecnológicos, que incluyen desde cargadores o fotocopiadoras, hasta ordenadores o paneles solares, precisamente los únicos en los que la oficina de propiedad intelectual con sede en Alicante lo ha autorizado, al no tener presencia Apple en este segmento.

Similitud

La compañía basó su oposición en el posible efecto que la marcha china podía tener en su reputación. Para acreditarlo, la normativa exige que entre las dos marcas figurativas en disputa haya cierta similitud, algo que los técnicos de la EUIPO conceden, "aunque en un grado muy bajo", según la resolución oficial de este organismo. En cualquier caso, suficiente como para que en la mente de los consumidores se establezca algún tipo de vínculo, aunque sea inconsciente entre ellas.

La sede de la EUIPO en la ciudad de Alicante. / INFORMACIÓN

Algo que se refuerza por la enorme notoriedad que la firma norteamericana tiene en el mercado europeo, donde el iPhone alcanza un 37 % de cuota de mercado y donde, año tras año, Apple aparece a la cabeza entre las marcas más reputadas en todas las encuestas. Una reputación que, claro está, es muy anterior a la fecha en que su competidor chino presentó su solicitud de marca, en el año 2024.

Por este motivo, los funcionarios de la EUIPO concluyen que, de registrar el logo de Yichun Qinningmeng Electronics, se produciría una situación de "ventaja injusta" o de "aprovechamiento del éxito ajeno", ya que los valores de innovación, confianza, creatividad o diseño que se asocian a la marca de la manzana se proyectarían en la mente de los compradores que vieran la naranja china.

Solo en el caso de los paneles solares, un producto dirigido a un público más especializado y donde Apple no tiene presencia, se libra del rechazo de la euroagencia y se permite la utilización.

Eso sí, contra esta decisión cabe recurso, que puede presentarse ante la propia EUIPO en el plazo de dos meses desde su publicación, el pasado 5 de mayo.

30 años registrada

Apple registró por primera vez popular logotipo el 20 de marzo de 1978 en la oficina de marcas de Estados Unidos. En el caso de Europa, tuvo que esperar hasta 1996 para solicitar su protección, justo cuando la EUIPO se puso en marcha y facilitó que una sola petición pudiera tener validez en toda la UE.

Curiosamente, aquel año el logotipo que registró fue el que era en color, con las bandas del arcoíris, y no fue hasta 1999 cuando también solicitó la protección como marca figurativa de la versión en blanco y negro, que es la que ahora utiliza para argumentar la similitud de su competidor chino.