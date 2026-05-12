Las reivindicaciones del textil de Alicante: compra pública y más control de las exportaciones

Impulso de la compra pública y mayor control de las importaciones masivas. Esas son dos de la reivindicaciones formuladas por el clúster textil de l'Alcoià, El Comtat y la Vall d'Albaida a la comisionada de Industria del Ministerio de Industria y Turismo, Nuria Almeryc, en una visita realizada a Campos Montaverner, empresa referente en acabados textiles con sede en Ontinyent, y a Recover, de Hilaturas Ferre, compañía pionera en el reciclaje de fibras textiles, ubicada en Banyeres de Mariola. El sector, más allá de acciones concretas, reclama una política que proteja, impulse y promocione a la industria.

Durante el encuentro, la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval) ha expuesto a la comisionada un completo diagnóstico del sector textil de la Comunitat Valenciana y una batería de propuestas concretas para reforzar la competitividad de la industria manufacturera española. Los principales puntos abordados han sido el control efectivo de las importaciones masivas, por medio de un refuerzo de los controles aduaneros sobre el origen, el etiquetado y el cumplimiento normativo de los productos que entran al mercado europeo, especialmente los procedentes de plataformas digitales con envíos de un valor inferior a los 150 euros.

Reunión de la comisionada con representantes del sector en la sede de Ateval. / INFORMACION

También un impulso de la compra pública estratégica, que incorpore criterios de proximidad, trazabilidad, sostenibilidad verificable y huella de carbono, incentivando el producto fabricado en España y en Europa.

El reconocimiento del textil como industria gas-intensiva, con acceso en igualdad a los instrumentos de apoyo previstos para estos sectores, incluyendo mecanismos de ayudas de Estado no sujetos al régimen de mínimis. Atracción y retención de talento industrial, dado que uno de los principales problemas del sector es la dificultad para encontrar trabajadores cualificados, problema que se vincula directamente a la falta de reconocimiento social de la industria manufacturera.

También una regulación coherente y viable para pymes, de manera que los marcos regulatorios europeos —ecodiseño, pasaporte digital de producto, responsabilidad ampliada del productor— sean técnica y económicamente viables, con calendarios realistas adaptados a las pymes. Y una mayor coordinación entre el Ministerio de Industria y el Ministerio para la Transición Ecológica, con el fin de que la regulación ambiental no comprometa la viabilidad de la industria de base.

La comisionada, en el centro, durante su visita a la zona. / INFORMACION

Uno de los mensajes más destacados del encuentro ha sido la reivindicación de un cambio de enfoque en la política industrial, pasando de una lógica defensiva a una visión activa y promotora. "No se trata solo de proteger a la industria, sino de promocionarla", han señalado representantes de la comisión de gobierno de Ateval. "Hay que explicar todo lo que hay detrás de un producto: el empleo, la tecnología, la sostenibilidad, el territorio. Y luego darle valor".

En este sentido, se ha subrayado la necesidad de desarrollar acciones de comunicación y educación dirigidas a la ciudadanía para sostener la demanda de producto industrial europeo y combatir la competencia desleal de terceros países que no respetan los mismos estándares sociales, laborales y medioambientales.

Campaña

Por su parte, la comisionada Almeryc ha trasladado al sector que el Ministerio de Industria tiene previsto lanzar próximamente una campaña de comunicación dirigida a la ciudadanía para poner en valor el papel de la industria española, su contribución al empleo, al territorio y a la soberanía económica del país. Una iniciativa que converge directamente con una de las principales demandas del sector textil: que se explique a la sociedad lo que hay detrás de un producto industrial y se reconozca su valor real.

La visita de la comisionada ha incluido, además, empresas de otros sectores industriales de la zona, como son Actiu, referente en diseño y fabricación de mueble de oficina; Germaine de Capuccini, firma de cosmética profesional con presencia internacional; y Erum, especializada en soluciones de plástico técnico e industrial. Una agenda que evidencia la vocación industrial del territorio y la diversidad de su tejido manufacturero.

La presencia de empresas de distintos sectores en la misma agenda no es casual, dado que tanto el sector textil, representado por Ateval, como el resto de los sectores empresariales participantes, comparten problemáticas transversales relacionadas con la energía, la regulación, el acceso al talento y las condiciones de competencia con terceros países. Un mensaje común que refuerza la necesidad de una política industrial integral a nivel estatal y europeo.