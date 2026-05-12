Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Coste huelga docenteSecretario comisión Les NausMata a golpes a su amigoTercera PCR hantavirusRestaurantes Bib GourmandPromoción Elche CF
instagramlinkedin

Incremento de costes

El sector alimentario pide suspender el impuesto al plástico mientras dure la crisis de Irán

Tanto los fabricantes como los distribuidores reclaman la exención de una tasa que les obliga a pagar 0,45 euros por cada kilo de plástico no reciclado que usan para sus envases

Frutas y hortalizas bio envasadas en plástico en un supermercado de Barcelona.

Frutas y hortalizas bio envasadas en plástico en un supermercado de Barcelona. / FERRAN NADEU / EPC

María Jesús Ibáñez

Barcelona

La asociación de empresas del sector del gran consumo Aecoc, que agrupa a más de 34.000 compañías, se ha sumado este martes a la reclamación que hizo la semana pasada la patronal de los fabricantes españoles de alimentación y bebidas (FIAB) y a la Asociación de Industrias del Plástico de Catalunya (APIC) pidiendo la suspensión del impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables. Esta tasa está vigente en España desde 2023 y grava en 0,45 euros cada kilo de plástico no reciclado, un coste que debe asumir el fabricante cuando envasa sus productos.

"Somos el único país europeo que aplica un impuesto como este y, además, en un momento como el actual, nos encontramos con que la Agencia Tributaria es la mayor beneficiaria de la inflación, porque las empresas están haciendo un esfuerzo importante para no repercutir la subida de otros costes", ha lamentado Josep Maria Bonmatí, director general de Aecoc. La AIPC ya se ha dirigido al ministro de Hacienda, Arcadi España, para solicitar la suspensión temporal del impuesto, alegando que el sector mantiene compromisos relacionados con la sostenibilidad y que desde hace tiempo ha incrementado el uso de plástico reciclado,

La industria alimentaria, por su parte, reclama "equilibrar la presión fiscal y administrativa a la extraordinaria situación actual", en palabras de Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB. La federación de fabricantes reclama, además, "medidas de apoyo a la exportación y el comercio internacional mediante la eliminación de obstáculos en el transporte, la mejora de la eficiencia logística y la simplificación de los trámites aduaneros". También defiende que se promuevan "instrumentos que permitan proteger el empleo en el sector en el actual contexto de elevada incertidumbre".

Noticias relacionadas

Ellos, mientras tanto, están trabajando en abrir mercados internacionales para compensar estos impactos, impulsando la presencia de empresas españolas en Canadá, Italia, China, México y Países Bajos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós al McDonald's de Plaza Mar2 en Alicante tras más de 20 años de historia
  2. Carmen Herrero (economista): 'España tiene un problema muy importante de salarios
  3. El derecho de los trabajadores que nadie conoce: te corresponden 20 horas libres pagadas al año para formarte si cumples este requisito
  4. Aedas lanza una nueva promoción de cien viviendas en la zona de San Agustín en Alicante
  5. El aeropuerto de Alicante-Elche ganará capacidad con nuevos puntos de embarque y una calle de salida rápida a la espera de la ampliación
  6. Vanadi Coffee se quema con el bitcoin: duplica pérdidas y su acción se hunde un 99%
  7. La Ruta del Vino de Alicante coge vuelo con más de 50.000 visitantes
  8. Masymas busca 300 trabajadores para este verano

El sector alimentario pide suspender el impuesto al plástico mientras dure la crisis de Irán

El sector alimentario pide suspender el impuesto al plástico mientras dure la crisis de Irán

La economía de la Comunitat Valenciana creció un 3,2 % en 2025 pero encara dos años de desaceleración

La economía de la Comunitat Valenciana creció un 3,2 % en 2025 pero encara dos años de desaceleración

El ecosistema tecnológico de España crece un 14% el último año y ya vale 125.000 millones de euros

El ecosistema tecnológico de España crece un 14% el último año y ya vale 125.000 millones de euros

Barceló y Hyatt construirán los hoteles de los aeropuertos de Madrid y Barcelona

Barceló y Hyatt construirán los hoteles de los aeropuertos de Madrid y Barcelona

Cajamar genera un impacto en la economía valenciana de 3.822 millones y 56.160 empleos

Cajamar genera un impacto en la economía valenciana de 3.822 millones y 56.160 empleos

Iberdrola eleva su capacidad de generación en Italia hasta los 450 megavatios con un nuevo parque eólico

Iberdrola eleva su capacidad de generación en Italia hasta los 450 megavatios con un nuevo parque eólico

El Gobierno eleva su aportación al seguro agrario en otro año de fenómenos climáticos extremos

El Gobierno eleva su aportación al seguro agrario en otro año de fenómenos climáticos extremos

Las reivindicaciones del textil de Alicante: compra pública y más control de las exportaciones

Las reivindicaciones del textil de Alicante: compra pública y más control de las exportaciones
Tracking Pixel Contents