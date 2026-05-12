La venta de embarcaciones repunta un 20 % en Alicante por los clientes extranjeros y el alquiler

Buenas noticias para el mercado náutico en la provincia de Alicante. Y es que después de tres años de retrocesos, las ventas de embarcaciones de recreo han repuntado con fuerza, concretamente en un 20 %, lo que ha permitido alcanzar las 414 en el último ejercicio y empezar igualmente con dinamismo este 2026. Y todo ello gracias al empuje de los clientes extranjeros, cada vez más numerosos, y también al alquiler, que representa alrededor de un 30 % de las matriculaciones. Una reactivación que también le ha permitido a la provincia ganar dos posiciones y situarse cuarta en el ranking nacional, solo por detrás de Baleares, Barcelona y Murcia.

Uno de los escasos sectores a los que les fue bien durante la pandemia fue al de las embarcaciones de recreo. Muchos fueron los que en aquella época pusieron sus ojos en el mar para disfrutar del ocio en un momento en el que lo que se buscaban eran amplios espacios para evitar contagios. Pero tras el notable aumento de las matriculaciones en aquel momento, lo que vino a continuación fue una caída prácticamente en picado que se ha prolongado hasta el momento actual, en el que se vuelven a registrar cifras anteriores al covid.

Embarcaciones de recreo amarradas en el Puerto de Alicante. / Jose Navarro

Así las cosas, este último 2025 se ha cerrado con 414 registros, lo que representa un incremento de casi el 20 % con relación al año anterior. Una subida que no solo supone una notable recuperación de dinamismo para el sector, sino que también ha permitido a la provincia situarse en cuarta posición en el ranking nacional, por detrás de las 664 matriculaciones de Baleares, las 564 de Barcelona y las 491 de Murcia. Deja por detrás a otros dos territorios que antes estaban por encima, como son Cádiz, que se queda con 240, y Málaga, con 217. Este 2026, además, se ha iniciado también con un notable dinamismo, con 73 matriculaciones en el primer trimestre.

Las embarcaciones de hasta seis metros continúan concentrando el grueso del mercado, alrededor de un 70 % del total, seguidas por los de esloras de seis a ocho metros, con un 18 %. Los segmentos de mayor eslora, de 12 a 16 metros, mantienen un peso reducido en el total de los registros.

El director general de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), Jordi Carrasco, destaca que esta recuperación se ha producido después de lo que denomina "lógica" caída tras la pandemia. Según sus palabras, "fue un momento en el que se aceleraron decisiones de compras que se tendrían que haber formalizado en años posteriores, por lo que es algo que nos veíamos venir. Ahora, sin embargo, ha cambiado la tendencia y vamos camino de la normalidad".

El mercado náutico vuelve a repuntar en Alicante. / Jose Navarro

La demanda por parte de clientes extranjeros es otro factor que está tirando ahora del mercado, así como, añade, "la calidad de los puertos alicantinos y las mayores facilidades para contratar amarres en comparación con otras zonas más saturadas como las Baleares".

El creciente mercado de alquiler también está contribuyendo a este despegue. El responsable de la empresa Barcos de Alquiler Alicante, Carlos Castañer, señala que cada vez hay una mayor demanda, muy equilibrada entre clientes nacionales y extranjeros. "En los meses de abril y mayo -indica- predominan holandeses, alemanes, franceses, ingleses y suecos, pero a partir del verano ya son más los nacionales, aunque con presencia también de italianos y portugueses".

Precios

Respecto a los precios, varían dependiendo de la eslora y si se contrata un patrón. Con todo, las lanchas de siete a diez metros oscilan entre 250 euros medio día y 400 día entero; y los veleros de 61 pies entre 550 y 900 euros. Los veleros de 75 pies y yates pueden rondar entre los 900 y los 1.500 euros.

Castañer también señala que la mayor parte de alquileres son para excursiones de proximidad, como rutas costeras o Tabarca, y en menor medida para Ibiza o Formentera, para lo cual se precisa de un mínimo de tres días.