La venta de viviendas a extranjeros también anima la firma de testamentos en Alicante

A las notarías alicantinas no les falta el trabajo últimamente. Al aumento de las compraventas de viviendas, las hipotecas o la constitución de sociedades, que ya consumen buena parte de su tiempo, hay que sumar otro tipo de trámites más personales, como las bodas y los divorcios, o, todo un clásico, como son los testamentos. Un trámite que en los últimos años ha experimentado un repunte considerable debido a múltiples factores, entre ellos, el auge de la venta de inmuebles a ciudadanos extranjeros, que, de esta forma, quieren evitar complicaciones a sus herederos, en caso de fallecimiento.

Así lo asegura el vicedecano del Colegio Notarial de València, el alicantino Gaspar Peral, ante los últimos datos recopilados por este organismo, que reflejan esa evolución ascendente.

Durante el año pasado, las notarías de la provincia formalizaron 39.480 testamentos, lo que supone un incremento del 7 % sobre las cifras de 2024; y del 12 % con respecto a 2022. O lo que es lo mismo, casi 110 diarios, aunque también en esto hay cierta estacionalidad: el mes en que más últimas voluntades se registran es en octubre, mientras que en agosto y diciembre se reduce el volumen, sobre todo debido a las vacaciones.

En los años 2020 y 2021 ya se produjo cierto repunte en el registro de últimas voluntades vinculado con el aumento de mortalidad provocado por la pandemia de covid, que sorprendió a muchas de sus víctimas sin haber realizado este proceso. Una circunstancia que llevó a muchos herederos a querer planificar la sucesión de sus bienes, ante las complicaciones con las que muchos de ellos se toparon para recibir las de sus padres.

Las causas

Sin embargo, la tendencia al alza se ha mantenido en los años siguientes, una evolución que puede explicarse por múltiples factores. Entre ellos, el propio envejecimiento de la población, que elevado considerablemente el volumen de población de edad avanzada, que es la que más suele interesarse por aclarar las cosas en previsión de lo que pueda ocurrir.

No obstante, el vicedecano de los notarios de la Comunidad Valenciana señala otro factor: el incremento de la cifra de extranjeros que están comprando casas en la provincia. "Lo hacen para facilitar los trámites a sus herederos. Si solo tienen el testamento de su país de origen, hay que traducirlo y legalizarlo antes de hacer el cambio de titularidad del inmueble, lo que supone más trámites", explica Gaspar Peral.

El vicedecano del Colegio Notarial de la Comunidad, Gaspar Peral. / Pilar Cortés

Por eso, "si están bien asesorados cuando compran", muchos de ellos optan por hacer testamento también aquí en España para agilizar y hacer más sencillo todo el proceso, según señala el fedatario público, que reconoce que se están encontrando con "bastantes casos".

Peral señala que este documento es de los más baratos que se pueden realizar en una notaría, con un coste de ente 50 y 60 euros, siempre que sean un testamento sencillo, que no incluya ninguna cosa excepcional.

El vicedecano también recuerda que, en muchas ocasiones, no se trata de un primer testamento, sino de segundos y sucesivos, que suelen hacerse cuando las circunstancias personales cambian. Por ejemplo, tras un divorcio o una segunda boda, o ante el fallecimiento de algún descendiente.

Gaspar Peral también apunta que no hay un perfil socioeconómico definido de quienes inscriben su legado: lo hacen de cualquier clase social, ya sean ricos o pobres, siempre con el mismo deseo de hacer a sus seres queridos más llevadero el engorroso trámite de heredar.

Renuncias

Eso sí, aunque uno haga testamento, este documento no siempre se cumple en su integridad, ya que también cuenta la voluntad de la persona que está designada para recibir los bienes.

A lo largo del pasado ejercicio, en la provincia de Alicante renunciaron a su herencia 2.099 alicantinos, 80 más que el ejercicio anterior. Por lo general, este caso suele darse cuando el fallecido tenía deudas importantes, que superan el valor de la herencia. También cuando existe algún acuerdo entre familiares para beneficiar a alguno de ellos, por las circunstancias que sean.