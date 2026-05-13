El aeropuerto Alicante-Elche despega con la guerra del Golfo y programa 16 millones de asientos para la temporada alta

La provincia de Alicante, como región mediterránea, se confirma como refugio turístico para este verano. El crecimiento previsto ha recibido un nuevo empujón y las previsiones de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) lanzan una previsión de 16 millones de asientos a la venta para la temporada alta para la terminal alicantina. Con este apunta, el aeropuerto Miguel Hernández se situaría en un crecimiento del 14,10 %, una cifra muy superior a la de los otros grandes destinos como Madrid, Málaga o Barcelona que se mueven en la horquilla del 7-8 %.

El avance realizado se refiere al periodo de abril a octubre, que es el equivalente a la temporada alta en las estaciones aeroportuarias, y de sus datos se pueden interpretar una lectura optimista en la irrupción de la guerra del Golfo que ya va camino de los dos meses. La seguridad que buscan turistas y los propios operadores fue una cuestión que quedó reflejada unas semanas después de que estallara el conflicto y de que la zona aérea próxima al estrecho de Ormuz pusiera en jaque a las flotas que vuelan desde Europa hasta Asia, pivotando desde Oriente Medio.

La previsión también tiene su componente destacable en las propias cifras. Mientras el crecimiento medio se sitúa en un 5,7 % respecto a 2025, la Costa Blanca está cerca de triplicar esa previsión en términos porcentuales, superando las iniciales realizadas por Aena. Es cierto que los 16 millones es lo que se pone a la venta y ahora falta por ver la respuesta de los turistas, nacionales y extranjeros, dispuestos a pagar el trayecto.

En la reciente asamblea de Hosbec, la directora del Miguel Hernández, Laura Navarro, indicó que "el nivel de ocupación fue del 89 % de media". Si se mantiene el porcentaje significaría que la provincia de Alicante sobrepasaría los 14 millones solo en estos seis meses. En el primer trimestre, se alcanzaron los 3,9 millones de pasajeros.

Programación de Asientos para temporada alta en los principales aeropuertos españoles. / Fuente: Asociación de Líneas Aéreas

Otra cuestión que se aprecia con la comparativa es que el aeropuerto Alicante-Elche sale reforzado. La terminal viene registrando crecimiento por encima de la media desde hace tiempo. Sin ir más lejos este pasado abril (10,9 %) frente al 3,7 % de media en Aena. Entre los diez principales aeródromos, solo Bilbao está en parámetros similares de aumento, si bien el flujo de pasajeros es de más del doble en beneficio del alicantino.

Por este motivo, la lógica referencia hay que verla en los directos competidores cuantitativos, es decir, cabe mirar hacia destinos como Málaga o Valencia. Según la asociación, el andaluz pone en su programación 22 millones de asientos y el valenciano 9,6 millones con crecimientos del 8,20 % y 11,50 %, respectivamente. La diferencia es de 6 y algo más de dos puntos. En cualquier caso, el optimismo prudente, que reflejó el sector al inicio de la contienda, empieza a ganar enteros para la Comunidad Valenciana.

Panorámica

El punto de partida actual es el de 28.284.768 usuarios, lo que representan un 3,7% más respecto al mismo período de 2025. “Encaramos el verano con optimismo, con una oferta un 5,7 % superior a la del verano anterior, y un tráfico que ya crece un 3,2 % en lo que va de año, aunque estas buenas cifras debemos llevarlas con cierta cautela ante el encarecimiento del queroseno, y la incertidumbre que genera la situación geopolítica” comenta el presidente de ALA, Javier Gándara, quien además señala que de cara a este verano, “es recomendable que los viajeros que aún no han adquirido sus billetes valoren hacerlo lo antes posible para beneficiarse de las mejores condiciones.”

Desde la organización, han advertido del impacto del precio de queroseno. Para la asociación, "este contexto se configura como uno de los principales desafíos para el sector, provocando una muy alta volatilidad del precio del combustible. Teniendo en cuenta que el combustible representa en torno al 30 % de los costes operativos de las compañías aéreas, esta situación tiene un impacto muy relevante en dichos costes, impacto que algunas compañías están logrando mitigar en el corto y medio plazo gracias a los contratos de cobertura".

No obstante, Javier Gándara considera que, en España, no se prevén problemas de suministro de queroseno de aviación, estando en una situación relativamente mejor que los países de nuestro entorno. El motivo es que solo el 11 % del petróleo que se consume tiene su origen en Oriente Medio, y además más del 80 % del queroseno de aviación que se consume en España está producido en refinerías que se encuentran dentro del país. “Aun así, esta circunstancia no inmuniza a España de posibles afecciones en los vuelos desde otros lugares hacia nuestro país, en el caso de que otros países tuviesen problemas si el conflicto se extendiese en el tiempo”, señala Gándara.