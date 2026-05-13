Agricultura inspeccionará 500 parcelas para combatir el nuevo virus de los cítricos en Alicante
Asaja denuncia que hasta ahora solo se han revisado cien recintos y exige la máxima celeridad para evitar la propagación
La Conselleria de Agricultura está trabajando en el muestreo y monitoreo de 500 parcelas con nuevas plantaciones de cítricos de 2024 y 2025 procedentes de viveros con sede en la Comunidad Valenciana para comprobar si están afectadas por el virus de la clorosis nervial amarilla y evitar su expansión. Desde Asaja Alicante, con todo, se reclama la máxima celeridad en esta actuación, toda vez que, según denuncia, hasta el momento solo se han inspeccionado un centenar de estas parcelas.
La organización agraria recuerda que el virus, localizado en la Vega Baja y el Camp d'Elx, no tiene tratamientos curativos, por lo tanto, cuando un árbol se infecta permanece enfermo durante toda su vida y puede ser fuente de inóculo para otros árboles. El virus, además, se transmite por injerto, mediante herramientas de corte y por insectos vectores, lo que hace muy difícil frenar su dispersión en las regiones donde se establece la enfermedad.
Es por ello por lo que, en estos momentos de incertidumbre, Asaja exige agilidad en la localización de las fincas que quedan por inspeccionar, así como en la toma de muestras y sus resultados. Para ello, pone a su disposición todos los recursos que puedan facilitar a la administración la prospección de las explotaciones agrarias que quedan por examinar.
La asociación agraria alicantina pide, sobre todo, que la orden que la Conselleria de Agricultura está preparando presente unas indemnizaciones justas, y que “no se repitan errores del pasado, como en el caso de la xylella fastidiosa en el almendro, en la que los importes fueron insuficientes y obligaron a muchos agricultores a abandonar la actividad”.
Asaja Alicante informa que volverá a reunirse con Sanidad Vegetal en un plazo máximo de 15 días para poder mantener a los productores de cítricos informados sobre el avance de la clorosis nervial amarilla.
“Hace falta coordinación con otras comunidades autónomas donde también puede haber plaga con el objetivo de evitar males mayores, y para que realicen también planes de prospección exhaustivos con los viveros a fin de garantizar la trazabilidad de los plantones”, subraya la organización, que pide establecer un protocolo estandarizado frente al virus.
Ministerio
Asimismo, el presidente de la entidad agraria, José Vicente Andreu, considera que el Ministerio de Agricultura debe asumir la coordinación de esta plaga en todas las comunidades autónomas y asumir el coste de unas indemnizaciones fundamentales para la supervivencia de la citricultura, puesto que el problema adquiere una dimensión nacional que involucra a viveros y productores, y que de complicarse podría afectar a la viabilidad del sector citrícola español y a sus exportaciones.
Por último, Asaja Alicante informa que mañana tendrá lugar en el Camp d’Elx el primer arranque de árboles jóvenes en una explotación que ha resultado positiva en el virus tras la toma de muestras realizada por la Conselleria de Agricultura.
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