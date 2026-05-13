El calzado reclama a Hereu "colaboración estable" con un programa piloto de modernización

El calzado ha puesto una marcha más en sus reivindicaciones ante el Ministerio de Industria. La reunión con el ministro Jordi Hereu ha servido para reclamar una mesa técnica de trabajo y, sobre todo, un programa piloto de modernización industral adaptado a la pyme, lo que vendría a dar oxígeno y cohesión al sector que se enfrenta a diferentes retos de competitividad y relevo. En la mesa, han estado tanto los representantes de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) y la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC).

Las patronales nacionales parten de la necesidad de contar con una "colaboración estable" con la administración central, porque la industria precisa con urgencia que se tomen medidas en el campo de la cadena de valor industrial: presión creciente sobre precios, transformación de los canales comerciales, pérdida progresiva de base manufacturera, dificultades de relevo generacional, falta de escala empresarial y nuevas exigencias regulatorias en sostenibilidad, trazabilidad y producto.

Vicente Pastor, presidente de Avecal, que también ostentan la presidencia nacional, ha destacado que "el sector no plantea una petición genérica de apoyo, sino una propuesta concreta de colaboración para preservar y modernizar una industria estratégica para España, con una estructura claramente pyme que necesita instrumentos adaptados a su realidad”. Por su parte, Santiago Martínez, vicepresidente de AEC, ha subrayado que “sin una industria auxiliar fuerte, innovadora y próxima, no es posible mantener una cadena de valor competitiva y flexible capaz de responder a los retos internacionales”.

Vicente Pastor, durante la reunión en el Ministerio de Industria. / Foto cedida FICE

Prioridad industrial

Entre las propuestas que expuso el sector ante el Ministerio de Industria y Turismo ha estado la "conveniencia de reconocer al calzado y a sus componentes como un ámbito prioritario dentro de la política industrial española, dada su relevancia en términos de empleo, exportación, innovación, cohesión territorial, capacidad productiva y prestigio" internacional ‘Made in Spain’.

Dentro de la demanda central de impulsar un programa piloto de modernización industrial sectorial, la Federación y la Asociación incluyen la colaboración público-privada que se materializaría con el apoyo en empresas demostradoras, centros tecnológicos y estructura sectorial, orientado a acelerar la incorporación de automatización, robotización, inteligencia artificial, digitalización industrial, trazabilidad, nuevos materiales y formación técnica especializada.

Asimismo, se expuso "la necesidad de abordar uno de los principales retos del sector: la continuidad empresarial". En este sentido, FICE y AEC defendieron la conveniencia de explorar instrumentos que faciliten la sucesión empresarial, la profesionalización de la gestión, el crecimiento empresarial y procesos de integración o consolidación que permitan ganar dimensión y competitividad.

En la reunión, las patronales también incluyeron la pata internacional. Con el objetivo de reforzar la competitividad del sector, se propone apoyar la diversificación de mercados, mejorar la vigilancia de mercado y favorecer unas condiciones de competencia equilibradas para la industria española y europea.

Para concretar todas estas acciones, se ha trasladado como vehículo de trabajo la apertura de una mesa técnica con el Ministerio, con el objetivo de concretar en las próximas semanas posibles líneas de colaboración, instrumentos de apoyo y proyectos de modernización aplicables al sector.

FICE y AEC valoraron positivamente la apertura de este canal de diálogo con el equipo de Jordi Hereu y reiteraron su voluntad de seguir trabajando conjuntamente con la Administración para impulsar una industria con fuerte arraigo territorial, capacidad exportadora y un papel relevante dentro del ecosistema manufacturero español.