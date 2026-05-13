La CNMC da luz verde a la compra del Instituto Bernabeu por el grupo Buenavista

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha publicado la relación de las operaciones de concentración de abril que se han realizado. En primer término aparece el visto bueno del Consejo a la operación de Buenavista en en el Instituto Bernabeu. Aunque la conformidad es una formalidad, es un paso que refuerza una de las ventas más relevantes que se produjo en la provincia de Alicante el año pasado por una doble condición.

La primera es, sin duda, que la llegada del gestor privado Buenavista Equity Partners, a través de su participada Eugin, que suponía la creación del segundo mayor grupo de fertilidad en el país. En segundo, el cambio de propietario en una clínica ligada al alicantino doctor Rafael Bernabeu, fundador de la empresa.

En un comunicado breve, la Sala de Competencia confirma que se ha analizado el "expediente de concentración tramitado relativo a la operación de concentración económica consistente en la adquisición, por parte de Buenavista Equity Partners, a través de su filial Laka Life Group, del control exclusivo sobre Instituto Bernabéu y sus filiales íntegramente participadas y Namsomara".

En sus apuntes, la CMNC se limite a definir al grupo como "un gestor de activos independiente que opera en el segmento lower mid-market a través de vehículos de inversión de capital privado, infraestructuras o capital riesgo". Así como a definir la actividad del instituto que, como es conocido, "se dedica a la investigación, diagnóstico y tratamiento de la infertilidad, con servicios de reproducción asistida y tratamientos de fertilidad. Además, opera un laboratorio biotecnológico y genético, por lo que dispone de capacidad interna para la realización de pruebas genéticas asociadas a tratamientos reproductivos".

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Sin riesgos

El análisis deriva en el hecho de que ambos operan en el mercado de servicios de medicina reproductiva para pacientes privados, donde la operación implica un solapamiento horizontal en la provincia de Madrid y el informe confirma que no se han generado riesgos para la competencia.

Con esta adquisición, Eugin logró confirmarse como el segundo mayor grupo de fertilidad de España y uno de los más importantes de Europa y Latinoamérica. De forma conjunta, ambas firmas sumaban una capacidad para atender a más de 10.000 pacientes anuales a través de sus 45 clínicas, en 9 países, entre los que destacan seis europeos, como España e Italia, y tres en Latinoamérica.

La operación representó a mediados de diciembre un hito transformacional para Eugin, al reforzar su posicionamiento en el mercado español de fertilidad y ampliar sus capacidades como compañía de referencia, según apuntaron desde la firma compradora. Esta adquisición permitirá aprovechar claras complementariedades como la puesta en común de know-how que se encuentra a la vanguardia del sector, así como el beneficiarse de economías de escala, señalan las mismas fuentes.