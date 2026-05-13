El encarecimiento de los combustibles por la guerra de Irán dispara un 60 % la compra de coches ecológicos en Alicante

El incremento del precio de los combustibles propiciado por la guerra de Irán ha disparado las compras en el segmento de los vehículos denominados ecológicos. Nada menos que un 60 % han aumentado las transacciones en los concesionarios de la provincia de Alicante en los meses de marzo y abril respecto al mismo periodo del año anterior, lo que ha permitido alcanzar las 9.739 matriculaciones de coches híbridos, híbridos eléctricos, eléctricos puros y propulsión a gas, que ya acaparan el 59 % de la cuota de mercado. Un dinamismo comercial que también se está dando en el mercado de ocasión, con subidas porcentuales muy similares.

El encarecimiento del precio del petróleo ha duplicado el ahorro que se consigue a la hora de circular con un coche eléctrico. Con los precios del crudo por encima de los 100 dólares el barril debido a la guerra de Irán, recorrer 100 kilómetros con un vehículo de gasolina cuesta de media alrededor de 14,5 euros tras una subida de unos cuatro euros, mientras que cubrir el mismo trayecto con un vehículo eléctrico apenas alcanza los 6,50 euros tras un ligero aumento de 0,70 euros.

Un vehículo en plena operación de carga en Alicante. / Jose Navarro

Ante esta realidad, no es de extrañar que el interés por los coches denominados ecológicos se haya disparado en los dos últimos meses, coincidiendo con el subidón del precio de los combustibles propiciado por el bloqueo del Estrecho de Ormuz. Y tanto a nivel nacional como en el ámbito provincial.

Según los últimos datos publicados, entre marzo y abril los concesionarios alicantinos han vendido 9.739 vehículos de este tipo, lo que supone un incremento del 60 % con relación al mismo periodo del año pasado, y casi de un 45 % sobre los registros de febrero, el mes anterior a que se desatase el conflicto bélico.

La cifra contrasta de forma significativa con la evolución de los coches con motores de combustión. Si bien los de gasolina todavía aguantan, con 7.507 matriculaciones en el mismo periodo, los de gasoil, precisamente el combustible que más se ha encarecido, ya presentan unas cifras residuales, con solo 312 ventas.

Dos vehículos eléctricos en Alcoy. / Juani Ruz

Eso se refleja en las cuotas de mercado, dado que los ecológicos representan en estos momentos el 59 % del total, frente al 39,06 % de los de gasolina y el 1,34 % de los diesel. En cualquier caso, y ahí todavía queda margen para la mejora, solo un 10 % de los ecológicos son eléctricos puros. El resto son híbridos, híbridos enchufables o de gas.

Este incremento de las compras de este tipo de vehículos también se está dando en el segmento el vehículo de ocasión. Según un estudio realizado por la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motos, Reparación y Recambios (Ganvam), la subida constante del precio de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Medio está acelerando cambios en el comportamiento de los consumidores, que buscan alternativas más eficientes y sostenibles en términos de gasto.

Ocasión

En este contexto, el interés por los coches de ocasión eléctricos ha experimentado un fuerte repunte, disparándose un 73 % en comparación con el mismo periodo de 2025 y un 26 % respecto a principios de año, lo que evidencia una creciente inclinación hacia opciones de movilidad menos dependientes de los combustibles fósiles.

En lo que respecta a las compras, y al igual que sucede con los coches nuevos, los eléctricos han crecido alrededor de un 60 %.

A este respecto, desde Ganvam consideran que el coste de la combustión podría marcar un cambio de tendencia y convertirse en una palanca para la adquisición del vehículo electrificado, sobre todo si la guerra de Irán se prolonga en el tiempo. Ahora bien, desde la organización también se considera imprescindible que la estrategia de electrificación se complete con el plan nacional de renovación contemplado en la Ley de Movilidad Sostenible, con el objetivo de que todas las familias puedan acceder a vehículos más eficientes en términos de consumo.

Y este giro hacia el coche eléctrico no es solo cosa doméstica, sino que se está registrando a nivel internacional. En el caso de Europa, sin ir más lejos, las matriculaciones de eléctricos puros e híbridos enchufables en marzo se incrementaron un 37 % con relación al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 540.000 unidades. También en países como Australia o Nueva Zelanda el aumento es frenético, con porcentajes de subida cercanos al 80 %.