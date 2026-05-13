Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crucero confinado norovirusLlorca negociación profesoresCondena matar gato exparejaReunión Alicante peñas Real MadridCompra Instituto BernabeuSarabia insulta árbitros
instagramlinkedin

Reestructuración

Acuerdo en el ERE de Glovo: los despidos bajan de 750 a 436 'riders'

La empresa de reparto se compromete a negociar un nuevo convenio colectivo y los afectados saldrán con una indemnización de 37 días por año trabajado

Riders de la empresa Glovo trabajando cerca en los alrededores de la Sagrada Familia, Barcelona.

Riders de la empresa Glovo trabajando cerca en los alrededores de la Sagrada Familia, Barcelona. / Zowy Voeten

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona

La dirección de Glovo y una mayoría sindical han cerrado este miércoles con acuerdo el expediente de regulación de empleo (ERE) que la empresa de reparto anunció hace unas semanas sobre para despedir a parte de su flota de 'riders'. Las partes han acordado rebajar de 750 a 436 los 'riders' cesados y recolocar a otros 68 en ciudades colindantes donde Glovo mantendrá el servicio, según el acta de acuerdo a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Menos de un año después de que la empresa de reparto fundada en Barcelona contratara en nómina a sus repartidores, cierra su primer despido colectivo para cesar alrededor del 3% de sus 14.000 mensajeros. La empresa se reestructura y abandona aquellas ciudades más pequeñas, con menos volumen de negocio y donde los márgenes no le salen a cuenta, según ha alegado durante el proceso.

La negociación no ha sido fácil, con varios sindicatos sentados a la mesa, y una plantilla todavía asentándose en el nuevo modelo laboral, tras años de litigios y sanciones de la Inspección de Trabajo por emplear a los 'riders' como falsos autónomos.

Noticias relacionadas

De hecho, el pacto reconoce a efectos indemnizatorios la antigüedad de los mensajeros durante dicha etapa. Los cesados saldrán con una compensación de 37 días por año trabajado, una cuantía por encima del equivalente a un despido improcedente (33 días), pero que en perfiles de este tipo deja cantidades absolutas relativamente bajas, debido a la escasa antigüedad o a la alta parcialidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós al McDonald's de Plaza Mar2 en Alicante tras más de 20 años de historia
  2. Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
  3. Carmen Herrero (economista): 'España tiene un problema muy importante de salarios
  4. El derecho de los trabajadores que nadie conoce: te corresponden 20 horas libres pagadas al año para formarte si cumples este requisito
  5. El aeropuerto Alicante-Elche despega con la guerra del Golfo y programa 16 millones de asientos para la temporada alta
  6. Aedas lanza una nueva promoción de cien viviendas en la zona de San Agustín en Alicante
  7. El aeropuerto de Alicante-Elche ganará capacidad con nuevos puntos de embarque y una calle de salida rápida a la espera de la ampliación
  8. Vanadi Coffee se quema con el bitcoin: duplica pérdidas y su acción se hunde un 99%

Acuerdo en el ERE de Glovo: los despidos bajan de 750 a 436 'riders'

Acuerdo en el ERE de Glovo: los despidos bajan de 750 a 436 'riders'

Un halcón entre dudas sobre su independencia: comienza la era de Kevin Warsh en la Fed

Un halcón entre dudas sobre su independencia: comienza la era de Kevin Warsh en la Fed

Cuerpo destaca el escudo económico del Gobierno ante la guerra de Irán

Cuerpo destaca el escudo económico del Gobierno ante la guerra de Irán

China, centros de datos en el espacio y mercados esperanzados

China, centros de datos en el espacio y mercados esperanzados

El encarecimiento de los combustibles por la guerra de Irán dispara un 60 % la compra de coches ecológicos en Alicante

El encarecimiento de los combustibles por la guerra de Irán dispara un 60 % la compra de coches ecológicos en Alicante

MasOrange entra de lleno en el negocio de la ciberdefensa en España

MasOrange entra de lleno en el negocio de la ciberdefensa en España

Agricultura inspeccionará 500 parcelas para combatir el nuevo virus de los cítricos en Alicante

Agricultura inspeccionará 500 parcelas para combatir el nuevo virus de los cítricos en Alicante

Talgo eleva su facturación un 11,5% en el primer trimestre pero reduce su ebitda un 28%

Talgo eleva su facturación un 11,5% en el primer trimestre pero reduce su ebitda un 28%
Tracking Pixel Contents