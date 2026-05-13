Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultado tercera PCR hantavirusInvestigación Vito QuilesBuscan personas agredieron ladrónCarlos Baño comisión DiputaciónCoste huelga docenteSecretario comisión Les NausDirecto Betis - Elche
instagramlinkedin

Prestación farmacéutica ambulatoria

La Seguridad Social exime del copago farmacéutico a dos millones de pensionistas

El Gobierno aprueba un real decreto que exime del pago de la prestación farmacéutica ambulatoria a aquellos jubilados que cobren complementos a mínimos

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque.

Una pareja de jubilados, en el banco de un parque. / EFE

Gabriel Ubieto

Gabriel Ubieto

Barcelona

La Seguridad Social exime totalmente del copago farmacéutico a unos dos millones de jubilados. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles un real decreto que establece las bases de la prestación farmacéutica ambulatoria y libra del abono a todo aquel pensionista que esté cobrando el complemento a mínimos, lo que equivale a unos 2,1 millones de personas, según los últimos datos oficiales. El Ejecutivo mejora así su protección al colectivo de jubilados, ya que hasta ahora solo estaban exentos del 100% del copago aquellas personas que ingresaran una prestación pública de menos de 5.635 euros anuales. Ese umbral se mantiene y se eleva hasta los 11.000 euros si la persona no está obligada a presentar la declaración de la renta.

El Gobierno ha justificado la exención del pago de medicamentos con receta a parte de los jubilados debido al "actual contexto internacional", que está originando un "incremento significativo de los costes energéticos y de la inflación, con un impacto directo sobre la economía de los hogares".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós al McDonald's de Plaza Mar2 en Alicante tras más de 20 años de historia
  2. Carmen Herrero (economista): 'España tiene un problema muy importante de salarios
  3. El derecho de los trabajadores que nadie conoce: te corresponden 20 horas libres pagadas al año para formarte si cumples este requisito
  4. Aedas lanza una nueva promoción de cien viviendas en la zona de San Agustín en Alicante
  5. El aeropuerto de Alicante-Elche ganará capacidad con nuevos puntos de embarque y una calle de salida rápida a la espera de la ampliación
  6. Vanadi Coffee se quema con el bitcoin: duplica pérdidas y su acción se hunde un 99%
  7. La Ruta del Vino de Alicante coge vuelo con más de 50.000 visitantes
  8. Ya es oficial: podrás jubilarte 4 años antes si has cotizado 33 y cumples con este requisito

La Seguridad Social exime del copago farmacéutico a dos millones de pensionistas

La Seguridad Social exime del copago farmacéutico a dos millones de pensionistas

Baño creó una empresa fantasma y subcontrató con otra mercantil para quedarse con la gestión de los bono comercio

Baño creó una empresa fantasma y subcontrató con otra mercantil para quedarse con la gestión de los bono comercio

El Ibex 35 amanece al alza y acaricia los 17.700 puntos, con ArcelorMittal como valor más destacado

El Ibex 35 amanece al alza y acaricia los 17.700 puntos, con ArcelorMittal como valor más destacado

La inversión inmobiliaria sortea el cierre de Ormuz y firma su mejor arranque de año de la historia

La inversión inmobiliaria sortea el cierre de Ormuz y firma su mejor arranque de año de la historia

El Supremo empuja a miles de interinos a reclamar indemnizaciones extra de 10.000 euros o más

El Supremo empuja a miles de interinos a reclamar indemnizaciones extra de 10.000 euros o más

Más asientos que nunca: el aeropuerto Alicante-Elche despega con la guerra del Golfo

Más asientos que nunca: el aeropuerto Alicante-Elche despega con la guerra del Golfo

Barceló y Hyatt construirán los hoteles de los aeropuertos de Madrid y Barcelona

Barceló y Hyatt construirán los hoteles de los aeropuertos de Madrid y Barcelona

Demasiada fruta: la EUIPO rechaza el logo de una marca china que simula una naranja porque recuerda a la manzana de Apple

Demasiada fruta: la EUIPO rechaza el logo de una marca china que simula una naranja porque recuerda a la manzana de Apple
Tracking Pixel Contents