La marmolera Levantina ficha a un nuevo CEO tras completar su transformación

El consejo de administración de la marmolera noveldense Levantina da por concluida la reestructuración de la compañía y ficha a un nuevo CEO para dirigir la nueva etapa de la compañía. La empresa ha comunicado este miércoles el nombramiento de Rafael Patxot como nuevo director general en sustitución de Rafael Soriano, que ocupaba el cargo desde marzo de 2024 y que ha sido el responsable de realizar los ajustes de los últimos años para buscar la viabilidad del negocio.

Soriano seguirá en el consejo de administración, según han informado fuentes oficiales de la firma, que señalan que el grupo encara su futuro "con un plan estratégico claro, una organización más sólida y eficiente y un equipo directivo cohesionado", que le permitirá "centrarse en la expansión, el desarrollo comercial y la creación de valor sostenible en sus mercados internacionales".

Lo cierto es que en estos dos últimos años la compañía ha afrontado un ambicioso plan que le ha permitido, por un lado, adelgazar su estructura y desprenderse de actividades deficitarias o a las que veía poco recorrido y centrarse en aquellas con mayor proyección.

Así, por ejemplo, el año pasado el grupo vendía su división de granito en España, lo que incluyó las instalaciones que tenía en O Porriño, en Galicia, que adquirió la firma local Marcelino Group.

Además, también acometió un importante Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en su negocio de mármol y canteras, que le llevó a despedir a 186 trabajadores para centrar su actividad en aquellas piedras de mayor calidad.

Cambios en el portfolio

En paralelo, la compañía ha renovado su portfolio de productos para hacerlo más competitivo y más adaptado a los gustos actuales, a través de marcas como Naturamia o Mediterranean Stone, y, sobre todo, ha consolidado y reforzado el proyecto de Techlam, la compañía especializada en la fabricación de lo que Levantina ha denominado piedra natural sinterizada, que es un producto porcelánico de gran formato.

El éxito de la propuesta ha llevado a la firma a poner en marcha una segunda fábrica de este material en Castellón, además de la inicial de Novelda.

Fábrica de Levantina en Novelda. / AXEL ALVAREZ

"Ha sido una etapa de trabajo intenso, transformación y compromiso colectivo. Estoy orgulloso de lo que hemos logrado juntos: una compañía más estructurada, con una estrategia clara, un equipo directivo sólido y una hoja de ruta definida para los próximos años. La fase de transformación está concluida, y Levantina está preparada para abrir un nuevo capítulo de crecimiento", ha señalado, a modo de balance, Fernando Soriano.

Por su parte, su sucesor ha apuntado: "Me incorporo a Levantina Group en un momento en el que el reposicionamiento operativo está completado y la compañía está preparada para crecer. Mi prioridad es ejecutar, con continuidad, la hoja de ruta y el plan de crecimiento diseñados por el consejo de administración, Fernando Soriano y el equipo directivo".

Hasta ahora, Rafael Patxot ocupaba el cargo de director comercial en Es Group, una multinacional dedicada a la fabricación de productos y materiales para baños, como duchas, lavabos o revestimientos.

Anteriormente ha pasado por Group, APV Group y BP Chemicals, entre otras.