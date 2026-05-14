Banco Sabadell reúne a más de 150 accionistas en su Hub de València y en el Auditorio de Óscar Esplá en Alicante

Tras la junta general de la pasada semana, el Banco Sabadell ha iniciado una serie de encuentros con sus accionistas en los distintos territorios en los que la entidad tiene implantación. Una ronda informativa que este jueves ha arrancado en la Territorial Este, donde los responsables del banco han reunido a unos 150 accionistas en el Hub Empresa de València y el Auditorio de Óscar Esplá de Alicante.

Según explican desde la entidad, los encuentros comenzaron con una presentación sobre el contexto macroeconómico y el entorno financiero actual, en la que se puso en valor la resiliencia de la economía global ante los shocks y la incertidumbre geopolítica, se hizo mención a la recalibración de las expectativas de los tipos de interés oficiales y se subrayó la favorable posición de España en este escenario, que cuenta con factores de soporte relevantes como la menor dependencia energética exterior o el despliegue de los fondos NGEU, que impulsan a la economía y en particular a la inversión.

En este orden de cosas, Banco Sabadell ha trasladado las fortalezas de la entidad y la generación de valor para los accionistas. En concreto, tras tocar suelo en el primer trimestre del año, las previsiones del equipo que lidera Josep Oliu apunta a un crecimiento de los ingresos del negocio bancario en lo que queda de año. Además, se han puesto sobre la mesa distintas iniciativas de mejoras de eficiencia que se verán en su totalidad en 2027.

Los responsables del banco también han recordado los objetivos para este 2026, con los que espera alcanzar un ROTE (rentabilidad sobre patrimonio tangible) del 16 % en 2027.

Dividendo

La jornada también ha servido para analizar el próximo dividendo extraordinario de 0,50 céntimos por acción que se abonará el próximo 29 de mayo, tras haberse completado la venta de la filial británica del Sabadell, el TSB.

Con respecto a este último punto, se realizará el pago del dividendo extraordinario a todos los accionistas que mantengan las acciones de Banco Sabadell a cierre de mercado del 26 de mayo de 2026.

Para aquellos accionistas que quieran reinvertir los dividendos que paga Banco Sabadell en acciones del propio banco de manera automática, la entidad dispone de la Cuenta BS Accionista, que permite la reinversión total o parcial y de manera automática los dividendos netos percibidos al cabo de 15 días naturales. Durante este periodo de 15 días, el saldo se remunera a un tipo de interés del 7% TAE, y no cobra comisiones de corretaje ni de mantenimiento.

Un momento del encuentro celebrado en Valencia. / INFORMACIÓN

El equipo de Relación con Inversores de Banco Sabadell explicó que reinvertir el dividendo es posicionarse por un banco sólido y rentable, con fuerte crecimiento y una de las retribuciones al accionista más atractivas del sector.

Desde finales de 2020, las acciones de Banco Sabadell, incluyendo la reinversión de dividendos, se han multiplicado por 12: el doble que el promedio de los bancos españoles y cuatro veces más que la media del Ibex-35. Pese a ello, los múltiplos de mercado sugieren que la acción de Sabadell está barata, con el 92% de los analistas que recomiendan comprar o mantener las acciones de Sabadell.

Además del dividendo extraordinario, tenemos el compromiso de retribuir al accionista en 2.500 millones de euros en 2026-27