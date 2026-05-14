Los trabajadores de La Alcoyana convocan huelga para Hogueras

La reciente anulación parcial del concurso del autobús de Alicante por parte de la justicia tiene ahora su efecto dominó en los autobuses metropolitanos de la Alicante y comarca. El sindicato CGT de La Alcoyana ha convocado para el próximo sábado 20 de junio una huelga indefinida, primer día oficial de Hogueras. En un comunicado, los trabajadores denuncian, por un lado, "la falta total de soluciones por parte de la empresa y de la Generalitat Valenciana" y por otro, reclaman la dimisión del director general de Transportes por su gestión

En lo que respecta a las condiciones de la plantilla, el sindicato subraya que "la plantilla continúa sin convenio colectivo desde el 31 de diciembre de 2025 por el bloqueo de la negociación por parte de la empresa". Además, en Alcoy, los conductores llevan "más de siete meses de huelga denunciando despidos, presión y represión sindical, además del bloqueo absoluto del convenio colectivo" desde la gestora.

La convocatoria se hace en una fecha señalada para la movilidad en el municipio y su interconexión con l'Alacantí. La Alcoyana se encarga de las denominadas líneas azules de autobuses que unen Alicante con San Vicente del Raspeig, San Juan, Mutxamel y El Campello. El sábado 20 de junio será el primer gran día de celebración de las fiestas, si bien el acceso al centro de la ciudad queda cortado unos días antes para la plantà de los monumentos y barracas.

Situación "insostenible"

En lo que se considera un anticipo de movilización, CGT considera que la "situación es insostenible", debido al estado de los autobuses "muy deteriorados y envejecidos, averías constantes, falta de vehículos, servicios que algunos días ni siquiera salen y una política empresarial basada únicamente en maximizar beneficios a costa de la salud de las plantillas, de la calidad y del servicio público". Junto al deterioro señalado, los representantes de los trabajadores han pedido la "dimisión inmediata de Manuel Ríos, director general de Transportes de la Generalitat Valenciana, por sus vínculos profesionales previos con empresas del Grupo Vectalia" que se encarga de la gestión.

Desde los comités de CGT de La Alcoyana Alicante, CGT de La Alcoyana Alcoy y los delegados de CGT de Masatusa "se solicita la creación inmediata de un ente metropolitano gestionado directamente por la Generalitat Valenciana para garantizar transparencia, control y una gestión pública real del transporte". Entre las peticiones, está el rescate de la concesión y una auditoría.