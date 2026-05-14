Costa Blanca persiste en el sueño transoceánico y refuerza estrategia para captar turistas norteamericanos

Ni el Patronato de la Costa Blanca, ni Turisme de la Generalitat han tirado la toalla de conseguir que Alicante cuenta con un vuelo directo transoceánico, pero mientras ese momento llega ambas han iniciado en Montreal la estrategia para captar a un turismo como el de Estados Unidos y Canadá, que crece y que se ajusta a un poder adquisitivo medio-alto. A nadie se le escapa que Valencia ya cuenta con un vuelo con la ciudad canadiense y que, por lo tanto, parece complicado que las compañías opten por una terminal que está apenas a 200 kilómetros; sin embargo, segmentos como el golf o el turismo idiomático se han convertido en un argumento de fortaleza para la provincia.

En el arranque de la jornada, el organismo turístico de la Diputación alicantina lleva a las jornadas acciones dirigidas a “reforzar nuestro posicionamiento como destino turístico, educativo y residencial en Norteamérica, así como impulsar uno de nuestros grandes retos estratégicos: la mejora de la conectividad aérea con el territorio”, ha explicado José Mancebo, director del Patronato. “La participación en esta acción supone una buena oportunidad para consolidarnos en el mercado norteamericano, un segmento emergente con interés creciente por los destinos españoles”, ha detallado.

El reto sigue estando en entrar en la órbita de la turoperación estadounidense, pues los datos remitidos por Turespaña reflejan la relevancia y el potencial del emisor norteamericano. La conectividad aérea con Estados Unidos es de una relación de 27 conexiones directas en 2026 con 13 ciudades estadounidenses enlazadas con 6 españolas.

La jornada de Turismo en Montreal está organizada por Montreal. / INFORMACIÓN

Dacosta, embajador

El mercado estadounidense continúa ganando peso para la Comunidad Valenciana, situándose en 2025 en el puesto número 13 del ranking de países emisores internacionales, con una cuota del 1,5 %, lo que supone un ascenso respecto al año anterior, según los datos facilitados por Turisme.

En concreto, el año pasado visitaron la región un total de 181.107 turistas procedentes de Estados Unidos, lo que supone un crecimiento del 26,2 % con respecto al ejercicio de 2024. Respecto al perfil del turista estadounidense, los informes de Turismo sitúan el gasto medio diario en 176,4 euros con una estancia media de 17,5 días.

Tanto para el organismo provincial como para el autonómico, el interés orbita alrededor del potencial y, de hecho, la Conselleria de Turismo prepara para el próximo 3 de junio una presentación de destino junto a la Oficina Española de Turismo (OET) de Toronto en la ciudad de Montreal con Quique Dacosta como embajador. El chef alicantino Turisme han preparado una jornada de promoción dirigida a profesionales. El evento contará con un programa diseñado para favorecer el networking, la promoción del destino y la puesta en valor de la gastronomía mediterránea de excelencia, con la participación del reconocido chef que cuenta con tres estrellas Michelín.

Lo que ya ha podido confirmar Turisme es que la alianza de conexión directa entre Valencia y Montreal se mantendrá este verano de 2026 y, por lo tanto, se conserva una operativa que viene de 2025.