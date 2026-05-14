Eurocaja Rural amplía sus servicios de banca privada en colaboración con Abante

Eurocaja Rural y Abante han firmado un acuerdo de colaboración para reforzar la propuesta de banca privada de la entidad financiera. El acuerdo permitirá a sus clientes acceder a nuevos servicios especializados de asesoramiento financiero y planificación patrimonial a medida, basados en la experiencia y la metodología de análisis de Abante, y a las soluciones que la entidad independiente ofrece también en asesoramiento corporativo e inmobiliario.

En el ámbito patrimonial, el servicio incluirá la propuesta de valor de Abante, que abarca desde el asesoramiento a familias y empresas familiares en su estrategia patrimonial hasta el acompañamiento a particulares en la definición de su Plan de Futuro Completo. Este servicio de planificación financiera personal parte de una reflexión sobre el proyecto biográfico (qué es importante para la persona y qué quiere ser, tener o hacer) y, a partir de ahí, construye un plan financiero para poner el patrimonio al servicio de esos objetivos.

Asimismo, el acuerdo contempla la prestación de servicios en el ámbito corporativo, asesorando a empresas en sus planes de expansión, financiación, búsqueda de socios y/o compraventa de negocios. En el área inmobiliaria, los clientes de Eurocaja Rural podrán recibir asesoramiento para construir un patrimonio inmobiliario, optimizar el que ya tienen o planificar su transmisión, a través de distintas soluciones, como las aportaciones en su socimi, Vitruvio.

Esta colaboración amplía la relación que Eurocaja Rural y Abante mantienen desde hace ocho años en el ámbito de la gestión y supone un nuevo paso en la oferta conjunta de servicios y productos. Abante gestiona para Eurocaja Rural dos fondos de fondos, Rural Selección Equilibrada FI y Rural Selección Decidida FI, que suman un patrimonio de 225 millones.

Con esta iniciativa, ambas organizaciones refuerzan una propuesta basada en el asesoramiento especializado, la cercanía y la atención personalizada, y facilitan la toma de decisiones financieras informadas y alineadas con los objetivos vitales y empresariales de cada cliente.

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, ha señalado que “esta alianza ratifica el firme compromiso de Eurocaja Rural con la excelencia, la exclusividad y la calidad de los productos y servicios que ofrece a sus clientes. Nuestra vinculación a los mejores proveedores nos otorga una ventaja competitiva incuestionable”.

Santiago Satrústegui, presidente de Abante, destaca: “Este acuerdo con Eurocaja Rural nos permite acercar nuestro modelo de asesoramiento a más clientes, de la mano de una entidad que demuestra cada día su ambición por hacer muy bien las cosas y con el que nos sentimos muy satisfechos de poder acompañarlos con nuestra propuesta de valor”.

Sobre Eurocaja Rural

Eurocaja Rural es una cooperativa de crédito de ámbito nacional cuya evolución, en los últimos años, está resultando extraordinariamente positiva.

Recientemente, en Asamblea General, ha aprobado sus cuentas anuales para el ejercicio 2025, que arrojaron un beneficio de 122 millones de euros, más de 11.200 millones de euros de activo, una inversión crediticia superior a 6.770 millones de euros y 9.819 millones de euros en recursos gestionados. Actualmente cuenta con 514 oficinas, repartidas en 27 provincias de 11 comunidades autónomas.

Sobre Abante

Abante es una entidad financiera independiente especializada en asesoramiento financiero y gestión de activos alineada a largo plazo con los intereses de los clientes. El grupo Abante Asesores, constituido en 2002, firmó en 2019 una alianza estratégica con MAPFRE para crear la plataforma independiente de asesoramiento financiero y gestión de activos más relevante del mercado español.

En la actualidad, tras la autorización de la CNMV a la integración de atl Capital, el grupo Abante gestiona y asesora más de 18.000 millones, cuenta con más de17.000 clientes y un equipo de más de 400 profesionales en once oficinas: Madrid, Barcelona, Bilbao, Logroño, Pamplona, Zaragoza, Valladolid, Sevilla, Málaga, Valencia y La Coruña.

Los clientes de Abante son inversores particulares, grupos familiares y empresariales, family offices e instituciones que buscan una propuesta global de asesoramiento financiero, patrimonial, inmobiliario y corporativo. La entidad ofrece, además, acceso especializado e independiente a distintos mercados y tipos de activos, tanto financieros como alternativos e inmobiliarios.