Iberdrola activa el ‘megaproyecto’ que conecta centrales hidroeléctricas y parques eólicos para crear una batería gigante

Iberdrola puso en marcha hace cuatro años el mayor proyecto de energías limpias de la historia de Portugal. Un gigante hidroeléctrico con tres embalses y tres centrales eléctricas en el norte del país que puede funcionar también como una enorme batería mediante el sistema de bombeo que permite reutilizar el agua una y otra vez. Ahora la compañía española da un paso más y conectará las centrales hidroeléctricas del proyecto Tâmega con dos parques eólicos, en lo que se convertirá en el mayor complejo de hibridación de estas características de la Península Ibérica.

Iberdrola inicia la puesta en marcha el primero de los parques eólicos, denominado Tâmega Norte y que se encuentra ubicado entre Braga y Vila Real. Se trata el primer proyecto iberíca híbrido eólico-hidráulico conectado a la red. La unión de los dos parques (norte y sur) y el gran sistema hidroeléctrico de almacenamiento por bombeo permite que ambas tecnologías se complementen y sean capaces de almacenar energía para liberarla cuando el sistema eléctrico lo necesita. Además, la hibridación facilita compartir infraestructuras de conexión a red, reducir el impacto ambiental y mejorar la estabilidad del sistema eléctrico.

El parque eólico de Tâmega Norte contará con una potencia de 195 megavatios (MW), repartida en 27 aerogeneradores fabricados por Vestas de 7,2 MW cada uno y 172 metros de rotor, lo que le convierte en uno de los proyectos terrestres con los equipos de mayor potencia instalados por la compañía. La producción generada por Tâmega Norte será de 414 gigavatios hora (GWh) anuales, mientras en Tâmega Sur, ahora en construcción, será de 185 GWh. Los parques eólicos del Tâmega evitarán la emisión de más de 230.000 toneladas de CO2 al año, una cifra equivalente a la absorción anual de millones de árboles o a las emisiones anuales de aproximadamente 100.000 vehículos.

La inversión total asociada a los dos parques asciende a 346 millones de euros, de los cuales 237 corresponden a Tâmega Norte y 109 Tâmega Sur. El complejo cuenta con financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la participación de Norges Bank, en alianza con Iberdrola, que pasará a controlar el 49% una vez entre en funcionamiento. Iberdrola ya ejecutó inversiones de más de 1.500 millones en la construcción de la 'gigabatería' hidroeléctrica de Támega.

Uno de los elementos más singulares del proyecto ha sido la utilización de la tecnología BladeLifter para el transporte de palas de unas dimensiones considerables, que permite elevar la pala entre 25 y 30 grados, facilitando el paso de los camiones especiales por carreteras estrechas sin necesidad de ensanchar caminos ni ejecutar grandes obras civiles. Cada camión requiere tres profesionales que trabajan como si se tratase de un único cerebro: uno conduce, otro controla la rotación y la inclinación de la pala -capaz de girar 360 grados sobre sí misma- y un tercero supervisa la nivelación y la estabilización del conjunto.