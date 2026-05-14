Innovación consuma la adjudicación de su parking en el Puerto de Alicante a Digital Corner

La Conselleria de Innovación, a través de la Sociedad Proyectos para la Trasformación Digital (SPTD), ha consumado la adjudicación a Digital Corner de la gestión del parking del edificio de Distrito Digital en el Puerto de Alicante. La concesionaria de Panoramis, de esta forma, podrá rentabilizar las 183 plazas del recinto subterráneo durante cinco años a cambio del pago de un canon de 508.000 euros.

En un primer momento, y tras el concurso convocado a tal efecto, Innovación decidió preadjudicar la gestión al grupo sevillano ISP, a la que se le requirió que aportase la documentación que acreditara el cumplimiento de los requisitos de capacidad económica y técnica para adjudicarse la explotación. A partir de ahí, los técnicos valorarían si cumplía con lo requerido, procediendo a la adjudicación en caso de que todo estuviese correcto.

El edificio de Distrito Digital en el Puerto de Alicante. / AXEL ALVAREZ

Sin embargo, un defecto de forma que se consideró insubsanable, al no incluir las tarifas máximas vinculantes a aplicar a los usuarios durante la vigencia de la concesión y la posible prórroga, provocó que Digital Corner tomara ventaja en el concurso.

Con estos antecedentes, finalmente se ha consumado la adjudicación a la firma alicantina, que unirá estas 183 plazas de Distrito Digital a las 500 que ya estaba regentando en Panoramis.

Sanción

Cabe recordar, en este sentido, que sobre Digital Corner pesa una multa de 220.000 euros impuesta por el Puerto de Alicante por el exceso de edificabilidad en el propio Panoramis, una irregularidad que se destapó a raíz de las obras sin licencia de la Cámara de Comercio.