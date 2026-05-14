Medida radical: las plantaciones de cítricos de Alicante infectadas por el nuevo virus tendrán que ser arrancadas

La clorosis nervial amarilla, el nuevo virus detectado en campos de cítricos de la provincia de Alicante, ha sembrado la alarma entre los agricultores. Y no es para menos, dado que la ausencia de tratamiento va a obligar a arrancar los árboles de todas las parcelas afectadas, medida que ha empezado este jueves con la destrucción de 600 limoneros en el Camp d'Elx. Pero la cosa no se va a quedar ahí, toda vez que los muestreos realizados por la Conselleria de Agricultura ya han detectado el virus en otras nueve fincas, cuando todavía quedan nada menos que 400 por inspeccionar. Los productores, que temen que se pueda estar ante una nueva plaga como la de la xylella que arrasa los almendros, reclaman indemnizaciones justas para compensar las pérdidas por este plan de erradicación.

La clorosis nervial amarilla es un virus que amarillea las hojas y provoca la deformación de los frutos en los cítricos, y en este caso todo apunta a que se ha extendido a partir de los plantones procedentes de viveros para explotaciones puestas en marcha en los años 2024 y 2025. De ahí que los muestreos de la Conselleria de Agricultura se estén centrando en 500 parcelas pertenecientes a estos años. Cuando se llevan rastreadas un centenar, ya se ha detectado la presencia de la plaga en diez de ellas, estándose a la espera de lo que suceda con las otras 400.

Una excavadora arrancado la plantación de limoneros del Camp d'Elx. / HECTOR FUENTES

Mientras tanto, el plan para arrancar los árboles con la finalidad de evitar la propagación se ha iniciado en una parcela del Camp d'Elx, cuyos 600 limoneros han sido extraídos con la ayuda de una excavadora antes de procederse a su incineración. Una finca propiedad de Pedro Valero, que ha tenido que correr con todos los gastos. Según sus palabras, "no es solo el arranque, sino que hay que tener en cuenta que antes ha habido una inversión para comprar los árboles, preparar los terrenos para la plantación, instalar riego por goteo, abonar y regar, por lo que al final hablamos de 40.000 euros que han salido de mi bolsillo". A ello, añade, hay que sumar "los tres años perdidos, porque hasta el próximo ejercicio no podré volver a plantar".

En el sector existe una profunda preocupación por la forma en la que puedan evolucionar los acontecimientos, y más después de lo sucedido con la xylella, otra plaga sin cura que ya ha propiciado el arranque de 315.000 almendros desde que se detectó por primera vez en 2017. El secretario técnico de Asaja Alicante, Ramón Espinosa, espera que eso no suceda, de ahí que desde la organización se esté exigiendo la máxima celeridad en la realización de los muestreos para atajar el avance del virus.

Un limonero afectado por el virus de la clorosis nervial amarilla. / HECTOR FUENTES

También, y ante los elevados gastos que está suponiendo para los agricultores afectados, se exigen indemnizaciones justas que puedan compensar, al menos en una parte importante, las pérdidas que provoca el arranque del arbolado. "Desde el departamento de Sanidad Vegetal de la conselleria ya se nos ha informado que se pagará por hectárea, teniendo en cuenta que estas ayudas son fundamentales para la supervivencia de la citricultura. Pero lo que no queremos es que suceda como con la xylella, en que los importes fueron insuficientes y obligaron a muchos agricultores a abandonar la actividad", remarca,

Asimismo, subraya que estas indemnizaciones deben ir acompañadas por otra línea que facilite la replantación de las parcelas. "En este caso -indica- no sucede como con los almendros, que hay que guardar cinco años de cuarentena antes de poder volver a plantar. En los cítricos la parcela puede estar operativa de nuevo al año siguiente, porque las raíces no generan infección".

La excavadora en plena intervención. / HECTOR FUENTES

Los productores, con todo este panorama, también exigen un mayor control de los viveros, para evitar que puedan venderse plantones infectados. Según Espinosa, "es evidente que algo está fallando, porque no puede ser que salgan plantas infectadas que cuentan con pasaporte fitosanitario. Al final, siempre lo acaba pagando el agricultor".

Ministerio

Y reclaman la intervención del Ministerio de Agricultura, teniendo en cuenta que el virus se ha detectado en diferentes territorios, como es el caso de Murcia. "El departamento gubernamental es el que debe asumir la coordinación de esta plaga en todas las comunidades autónomas y el coste de las indemnizaciones, puesto que el problema adquiere una dimensión nacional que involucra a viveros y productores, y que de complicarse podría afectar a la viabilidad del sector citrícola español y a sus exportaciones", advierte el responsable de Asaja.

También La Unió ha reclamado ayudas urgentes a la conselleria para las explotaciones citrícolas afectadas por la obligación de destruir los árboles. El secretario general, Carles Peris, solicita que este régimen contemple de manera íntegra la indemnización por el valor de las plantaciones, la compensación por la pérdida de renta durante el periodo improductivo, la replantación, así como el coste de las tareas de arranque y eliminación. Y todo ello con carácter urgente y mediante procedimientos simplificados.