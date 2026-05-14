Port Hotels abre su rascacielos hotelero en Benidorm el 19 de mayo

Hasta los 102 metros se elevan las dos nuevas torres hoteleras de Port Hotels en Benidorm que a partir de la próxima semana comenzarán a estar operativas para las reservas. Desde la cadena hotelera han confirmado que será el 19 de mayo cuando se dé el pistoletazo de salida a una de las grandes inversiones que ha hecho el grupo de la familia Mayor en la Comunidad Valenciana, que han cifrado en 100 millones.

La transformación de los dos bloques de los años 90,conocidas como Los Dálmatas, en el Rincón de Loix, se convierten además, en el segundo rascacielos hotelero más alto de la capital turística de la Costa Blanca. Port Benidorm representa también mucho de la filosofía de la cadena benidormense y de los nuevos conceptos con los que se quiere diferenciar en una plaza que ahora mismo representa, pues, por un lado, confirma la importancia de la gastronomía dentro de la operativa alojativa. Así una de las novedades es la zona de ocio y entretenimiento en las plantas altas. Para la restauración se ha contado con la colaboración del pastelero Fran Segura.

Trabajos en una de las torres del establecimiento de Benidorm, donde se aprecia las vistas que tendrá la terraza. / ALEX DOMINGUEZ

En este sentido, se manifiesta la vicepresidente de Port Hotels, Ana Mayor. "La nueva etapa de Port Benidorm marca un antes y un después en el destino. No solo por la magnitud de su transformación, sino por su capacidad para redefinir el concepto de hospitalidad en la ciudad". El nuevo rascacielos, que durante la reforma se elevó en un par de plantas también significará que crezca la oferta. "Pasamos de 288 a 411 habitaciones", precisan. En este punto, ha intervenido el rediseño, pues el aumento de plazas está ligado al fomento de espacios más grandes pensados en familias (dobles habitaciones) o a la idea de confort (suites).

Bienvenido vecino

Benidorm es la cuarta potencia nacional por pernoctaciones (11,5 millones en 2025) del país y el grupo no piensa solo en sus huéspedes, sino que, como ya ha hecho en otros establecimientos, practica ese modelo de apertura hacia residentes y otros visitantes. La bienvenida a los vecinos implica que las zonas comunes como la piscina yotras dependencias serán accesibles también a quienes no se alojen. Por supuesto, previo pago. A esta circunstancia hay que sumar servicios como la restauración o zona wellness que se entienden como actividades casi independientes y una manera de optimizar la inversión o los espacios, según se mire.

Un momento de las obras en las que se aprecian las nuevas alturas que llevan el complejo hotelero hasta los 102 metros. / ALEX DOMINGUEZ

Entre otras características novedosas, el renovado hotel está el trabajo de eficiencia energética. Uno de los ejes inversores ha girado alrededor del desarrollo de un sistema de doble fachada de cerámica ventilada, algo así como una capa extra de aislamiento contra el frío y el calor. El CEO de la cadena, Toni Mayor, lo definió como una "doble piel". La compañía ya lleva años buscando fuentes alternativas para reducir huella de carbono y ahorros de todo tipo, principalmente en el consumo de agua.

Las pruebas se han realizado en otros 10 establecimientos de la compañía. "Va más allá del concepto de reforma. Es una apuesta de valor que queremos utilizar como ejemplo para los procedimientos, la gestión del personal, la palanca del entretenimiento y diferenciación", destacó su vicepresidenta durante la construcción. No hay que olvidar que el sector lleva tiempo reclamando ante las administraciones ser catalogados como "refugios climáticos", una batalla en la que Port Hotels es agente activo.