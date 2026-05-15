Nuevos actores en las administraciones de fincas: Associa entra como accionista de la alicantina Mediterráneo

El mercado alicantino gana un nuevo actor internacional. El grupo estadounidense Associa, referente mundial del sector de administración de fincas, ha adquirido el 80 % del capital de Mediterráneo Global Services. La empresa alicantina cambia, así, de manos inversoras, pues la operación significa la salida de Corpfin Capital, que entró en 2023 Desde la firma han indicado que el nuevo escenario tiene el objetivo de impulsar el crecimiento de la compañía española y consolidar su liderazgo en el mercado nacional.

Mediterráneo conservará su identidad, su marca, su sede en Alicante y su equipo directivo actual, que encabeza su presidente y consejero delegado, Carlos Felipe. Además, retiene el 20% restante de la compañía. La alianza con Associa culmina tres años de transformación del grupo, que ha pasado de gestionar aproximadamente 4.000 comunidades a 10.000, según señalan. Por otra parte se ha llevado adelante una etapa de profesionalización en la gestión y se ha desplegado nuevas capacidades operativas y tecnológicas, logrando casi triplicar su beneficio operativo durante este periodo.

En este contexto, la operación combina la trayectoria de seis décadas de Mediterráneo en el mercado español, con cerca de 10.000 comunidades bajo gestión, más de 400.000 propietarios atendidos y un equipo de 500 profesionales, con la escala internacional, la experiencia operativa y la capacidad tecnológica de Associa, líder mundial del sector, que atiende a más de 7,5 millones de residentes y cuenta con más de 20.000 empleados distribuidos en más de 300 oficinas en Estados Unidos, Canadá y México.

Carlos Felipe Cabeza, CEO de Mediterráneo / INFORMACIÓN

A largo plazo

La entrada de Associa en el accionariado de Mediterráneo se enmarca en el plan estratégico a diez años de la compañía española, orientado a alcanzar 200.000 comunidades bajo gestión y una cuota aproximada del 25% del mercado nacional, acelerando su plan de consolidación y desplegando sus capacidades de automatización, inteligencia artificial y servicios digitales dirigidos a comunidades, presidentes y propietarios. Respecto a la empresa norteamericana, cabe destacar que tiene su sede en Texas. Según los datos públicos, Associa es el mayor administrador de fincas del mundo con más de 300 sucursales en toda Norteamérica. Gestiona 7,5 millones de residentes.

Según Carlos Felipe, presidente y CEO de Mediterráneo, “incorporar a Associa como accionista de referencia es un paso natural en la evolución de Mediterráneo. Nos permite acceder a las mejores prácticas operativas y tecnológicas de un líder global, manteniendo intactas nuestra cultura, nuestra cercanía con el cliente y la independencia de gestión que han definido a la compañía durante seis décadas”, afirma.

Además, Carlos Felipe agradece la confianza y el acompañamiento de Corpfin Capital durante los tres últimos años: “Juntos hemos transformado Mediterráneo, hemos generado una rentabilidad extraordinaria para los accionistas y hemos construido las bases que hoy nos permiten dar este paso. Es, sobre todo, una alianza para construir el futuro de la administración de fincas en España con visión de largo plazo”.

Por su parte, el presidente de Associa Capital, José Maldonado, subraya que la expansión hacia España constituye un paso importante en la estrategia de crecimiento internacional del grupo estadounidense y supone su entrada en Europa, reforzando además su compromiso de “invertir en mercados con un fuerte potencial a largo plazo”. “En todas las regiones donde operamos, nuestro enfoque sigue siendo el mismo: crear valor, apoyar a las comunidades y construir relaciones duraderas", explica.

El presidente y CEO de Associa, John J. Carona, destaca la apuesta de la compañía por la expansión internacional: “Como la empresa líder mundial en servicios de gestión comunitaria, seguimos persiguiendo oportunidades de crecimiento audaces que refuerzan nuestra presencia global, ofreciendo un servicio excepcional y un valor a largo plazo a las comunidades a las que servimos”. En este sentido, considera que Mediterráneo, “una de las empresas de gestión de comunidades más grandes y respetadas de España”, es “una opción excepcional para la familia Associa, por su reputación, liderazgo y compromiso con la excelencia".

España cuenta con cerca de 850.000 comunidades de propietarios, en las que reside el 70% de la población. Este mercado, que mueve 40.000 millones de euros al año, afronta un proceso de transformación y consolidación. Las nuevas exigencias regulatorias, la transición energética y la creciente demanda de inmediatez y digitalización por parte de los clientes en la era de la inteligencia artificial están acelerando un cambio radical en un sector muy atomizado y con necesidad de profesionalización, escala y modernización tecnológica.