Turismo
Alicante se posiciona como territorio de cuatro estrellas con el aterrizaje de Intelier
La firma del grupo castellonense Nealis se convertirá en protagonista en la plaza de la Montañeta y construirá el decimonoveno establecimiento de esta categoría en la ciudad
El equilibrio en la planta hotelera de la ciudad de Alicante entre los establecimientos de tres y cuatro estrellas empieza a decantarse por la alta categoría. La castellonense Intelier Hotels & Suites ha confirmado su aterrizaje en la localidad con un proyecto en la plaza de la Montañeta y, a fecha de hoy, se convertirá en el decimonoveno frente a los 16 del segmento medio-bajo. Aunque desde la empresa del grupo Nealis consideran que es pronto para avanzar en plazos, confirman su apuesta por entrar en la provincia. La apuesta del holding, antiguo Grupo Gimeno, por el sector 12 centros de los cuales 10 son hoteles y 2 apartahoteles que se distribuyen en Madrid, Sevilla o San Sebastián y, por supuesto en la Comunidad Valenciana.
La actuación, que e levantará en la esquina de la calle Pintor Agrasot y podría crecer hasta en dos alturas, tiene sus connotaciones empresariales. En primer lugar, porque confirma que el destino alicantino está en la órbita de los grupos inversores. Para la cadena hotelera integrada en Nealis Hospitality, se trata de un proyecto estratégico que supone el desembarco de la marca en la última de las tres capitales de provincia de la Comunidad Valenciana.
Desde Hosbec, hacen una interpretación en esta línea. "Alicante tiene mucho futuro hotelero y es la prueba de que hay mucho talento hotelero en la Comunidad Valenciana. Que Nealis haya puesto sus ojos aquí es una buena noticia y confirma que las empresas familiares valencianas siguen empujando y confiando en la ciudad y el producto".
Sello propio
Según señala Iker Llano, director general de Intelier Hotels & Suites, “la llegada de Intelier a Alicante supone un paso clave en nuestra estrategia de crecimiento en destinos urbanos con alto potencial. Con este nuevo hotel completamos nuestra presencia en las tres capitales de provincia de la Comunitat Valenciana, un territorio prioritario para el grupo por su dinamismo económico, turístico y cultural”, ha añadido.
En este sentido, Llano destaca que “el proyecto ha sido concebido para integrarse plenamente en el entorno urbano y ofrecer una experiencia cuidada, contemporánea y con identidad mediterránea. Nuestro objetivo es que el hotel se convierta en un referente en el centro de Alicante, tanto para el viajero de ocio como para el cliente de negocios”, concluye.
El establecimiento, de cuatro estrellas, contará con 41 habitaciones dobles de diseño contemporáneo con inspiración mediterránea, según han avanzado desde Intelier. En su interior, el proyecto de estará firmado por el prestigioso estudio Janfri & Rancha, autor de referencia internacionales como el hotel Six Senses de Ibiza. También se habilitará en la planta baja una cafetería que tendrá como vistas una plaza emblemática de Alicante y, en función de los tiempos que se marquen para la licencia, un remodelado espacio. Dentro de la tendencia por aprovechar y reconvertir las azotea de este tipo de establecimientos, la firma castellonense tiene previsto habilitar una piscina.
Expansión
En paralelo a este nuevo proyecto, Intelier sigue avanzando en el desarrollo otros hoteles que abrirán sus puertas en los próximos meses en la Comunidad Valenciana. La semana pasada, la empresa hotelera anunció la apertura al público del Malvarrosa Plaza para este mismo verano. La capital del Turia contará con un nuevo hotel de 170 habitaciones. A finales de 2026 también verá la luz otro en Benicàssim, que se está construyendo en el mismo lugar que ocupó durante más de seis décadas el antiguo Intelier Azor, contará con más de un centenar de suites.
La llegada de este actor del sector también ha sido bien recibida por APHA, la asociación hotelera alicantina considera que la ciudad sigue necesitando infraestructura, sobre todo, ante las previsiones de ocupación que se están registrando en los últimos tiempos. De hecho, recientemente remitió un breve informe sobre el lleno técnico en Hogueras, que podría llegar en determinadas jornadas a ser del 100 %.
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