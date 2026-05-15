El Clúster del Envase supera las 100 empresas asociadas con una facturación de 3.600 millones

El Clúster de Innovación en Envase y Embalaje continúa reforzando su peso dentro de la industria del packaging con una red formada ya por 111 empresas asociadas, que representan el 63 % de la facturación total del sector en la Comunidad Valenciana. En conjunto, las compañías pertenecientes a la organización superan los 3.600 millones de euros de volumen de negocio y generan más de 9.000 empleos directos, tal y como se ha dado a conocer en la asamblea general celebrada en Castalla.

La cita ha servido también para poner en contexto la dimensión de una industria estratégica para la Comunidad Valenciana. Actualmente, el sector del envase y embalaje cuenta con 410 empresas activas, genera una facturación de 5.800 millones de euros y representa el 13,8 % del PIB industrial y el 2,4 % del PIB total autonómico.

La asamblea del clúster celebrada en Castalla. / INFORMACION

En esta línea, el clúster ha reivindicado su papel como espacio de conexión y acompañamiento para las empresas en un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica, la volatilidad energética, las tensiones en las materias primas y las dificultades logísticas. Factores que afectan de forma directa a la planificación, los costes y la competitividad empresarial.

Ante este escenario, la entidad ha defendido que la anticipación, la cooperación y el acceso a conocimiento compartido serán claves para reforzar la resiliencia del sector. “En un sector como el nuestro, la conexión no es un valor añadido, sino una necesidad”, ha subrayado la presidenta del clúster, Amaya Fernández.

En la sesión, asimismo, se ha hecho balance del crecimiento y la evolución de la organización durante el último ejercicio. En este sentido, el clúster ha superado los 389.000 euros de ingresos en 2025, lo que supone un incremento del 15,1 % respecto al año anterior.

Un momento de la asamblea. / INFORMACION

Además, la organización mantiene una actividad creciente con más de una treintena de acciones al año entre encuentros empresariales, talleres, diálogos sectoriales, desayunos y espacios de networking, así como una comunidad de más de 1.000 profesionales conectados y el impulso de varios proyectos de innovación en los últimos tres años.

Amaya Fernández ha destacado que “uno de los grandes sentidos de la organización es estar al lado de las empresas cuando el entorno se vuelve más complejo, aportar visión cuando hay incertidumbre y convertir la información en una herramienta de competitividad”.

Con una base social que integra a compañías de materias primas y componentes, maquinaria y tecnología, plástico, papel y cartón, soluciones especializadas, marcas, usuarios finales, red experta e innovación tecnológica, la organización trabaja sobre tres grandes pilares estratégicos: networking, innovación y conocimiento.

Cadena de valor

Tres líneas de actuación orientadas a conectar a toda la cadena de valor, impulsar proyectos colaborativos y facilitar información útil sobre legislación, mercados y tendencias que ayude a las empresas a tomar decisiones con mayor criterio.

Entre las iniciativas destacadas de la organización, el clúster ha puesto en valor los Premios Nacionales de Diseño y Sostenibilidad de Envase y Embalaje, que conectan a empresas líderes del sector con talento joven procedente de universidades y escuelas de diseño de toda España.

Cabe destacar que la asamblea ha contado con la colaboración de Termoformas, Grupo La Plana, Eurobox de Groupe Massilly y Boix Maquinaria.