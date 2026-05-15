Las ITV vuelven a saturarse en Alicante a la espera de los refuerzos anunciados por el Consell

Parece ya una tradición, pero es acercarse las fechas estivales y empezar varias de las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de la provincia a saturarse. Y este año está volviendo a ocurrir, como lo demuestra el hecho de que en tres de ellas, las ubicadas en Benidorm, Ondara y Novelda, no hay citas disponibles en los próximos 45 días. Todo ello acontece mientras se sigue a la espera de que la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, a través de la empresa pública Sitval, incorpore los 73 nuevos trabajadores que se anunciaron en su momento para el conjunto de la Comunidad Valenciana. La pretensión es que sea de cara al verano, aunque de momento no hay un plazo concreto.

Los problemas en las estaciones de ITV de la Comunidad Valenciana se han venido produciendo desde que, todavía con el anterior gobierno autonómico, la Generalitat decidió asumir su gestión a través de la empresa pública Sitval. Desde entonces se ha estado trabajando para intentar mejorar la calidad del servicio, primero, con una huelga de por medio, revisando los salarios de la plantilla y, también, a base de refuerzos de personal, sobre todo en los periodos de mayor demanda de citas, como es el verano. Pero lo cierto, y a pesar de los avances realizados, es que la situación no se ha acabado de normalizar.

Colas de vehículos en la estación de Benidorm en una imagen de archivo. / David Revenga

La prueba más evidente es lo que está volviendo a suceder en estos momentos. La progresiva llegada del turismo en los meses previos al verano y en el propio periodo estival incrementa la presión sobre las estaciones, sobre todo las que están más cercanas al litoral. Y eso propicia que los tiempos de espera para conseguir una cita con la que pasar la inspección del vehículo vaya alargándose.

En esta ocasión, y como suele ser habitual, en las estaciones de Benidorm y Ondara no es posible obtener una cita, como mínimo, en los próximos 45 días, lo que evidencia el problema de saturación que presentan. También Novelda se encuentra en idéntica situación, aún a pesar de que está situada más al interior.

En el resto, sin embargo, apenas hay problemas en estos momentos. De hecho, en las estaciones de Alicante, Elche, Alcoy, Orihuela, Redován, Villena, Torrevieja y Pilar de la Horadada sí que es posible pasar la revisión en menos de 30 días.

Un cartel de una estación de ITV. / David Revenga

Sea como fuere, lo cierto es que no acaba de llegar la normalidad al conjunto de las estaciones, algo que se pretende alcanzar con la oferta pública de empleo de Sitval que, lanzada el pasado mes de marzo, sigue, sin embargo, sin culminarse. El objetivo es la contratación de 73 nuevos trabajadores para toda la Comunidad Valenciana, lo que permitirá superar la barrera de los 1.000 empleados, teniendo en cuenta que en la actualidad la plantilla está integrada por 965 personas.

Tribunal

Fuentes de la conselleria explican que el tribunal ya está constituido y que la pretensión es que las incorporaciones puedan producirse de cara al verano. Pero, de momento, no hay plazos concretos. Tampoco se conoce cuántos trabajadores vendrán a engrosar la plantilla alicantina, teniendo en cuenta, además, que una parte de ellos serán destinados a tres nuevas estaciones provisionales que se ubicarán fuera de la provincia, como son las de Onda, Segorbe y Torrent.

Los que sí que están confirmados son el centenar de trabajadores que se incorporarán en junio, como es habitual, para cubrir las vacaciones de la plantilla.