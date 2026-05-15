Masymas abre un nuevo supermercado en Calp tras invertir ocho millones

Masymas Supermercados, enseña de la distribuidora Juan Fornés Fornés, continúa la implantación de su nuevo modelo de tienda ecoeficiente y ha abierto este viernes un nuevo establecimiento en Calp después de una inversión de ocho millones de euros. El supermercado sustituye al que tenía con anterioridad en el municipio, y su puesta en marcha ha requerido la contratación de personal hasta completar una plantilla de 35 trabajadores, frente a los 23 con los que contaba el antiguo establecimiento.

Masymas Supermercados, perteneciente a Juan Fornés Fornés S.A., es una cadena de distribución con una fuerte presencia en la Comunidad Valenciana y Murcia. Con 115 establecimientos, la cadena logró en 2025 un nuevo récord de facturación con 440,3 millones de euros en ventas (IVA incluido), lo que supone un 4,3 % más que en 2024 .

Exterior del nuevo estabecimiento inaugurado en Calp. / INFORMACION

El acto inaugural del nuevo supermercado, situado en la avenida Diputación esquina con avenida Casanova, ha contado con la presencia de la alcaldesa de Calp, Ana María Sala Fernández, y del director general de Masymas Supermercados, José Juan Fornés, además de representantes del tejido social, empresarial y económico de la localidad.

El supermercado, construido de obra nueva, ha supuesto una inversión global de ocho millones de euros y sustituye al que ya tenía en la población. Cuenta con una sala de venta de hasta 1.460 metros cuadrados y un aparcamiento para clientes con capacidad para 140 vehículos, incluyendo tres plazas equipadas con cargadores para coches eléctricos, en línea con la política de sostenibilidad de la compañía.

El nuevo supermercado mantiene la apuesta de Masymas por el producto fresco como uno de los principales ejes de su propuesta comercial. Destacan las secciones de carnicería, charcutería y pescadería´, atendidas en mostrador por personal especializado. Esta última cuenta, además, con producto procedente de la lonja de Calp.

Las autoridades que han acudido a la inauguración. / INFORMACION

A ello se suman un amplio espacio de frutas y verduras y la sección de horno, con pan y bollería a granel recién horneados. La nueva tienda también cuenta con las secciones de cocina y zona café. En la primera se elabora cada día comida casera para llevar con un variado surtido de más de 20 platos con recetas caseras propias de Masymas, mientras que la zona café es un espacio habilitado como zona de descanso.

Sostenibilidad

Desde el punto de vista medioambiental, el establecimiento incorpora una planta fotovoltaica que permite avanzar hacia una mayor autonomía energética y reducir la huella de carbono. Además, integra diversas medidas de eficiencia energética, como iluminación LED, murales y congeladores con puertas, sistemas de recuperación de energía en la ventilación y una fachada acristalada que maximiza el aprovechamiento de la luz natural, lo que permite una reducción del consumo energético de hasta un 30 %.

Con motivo de esta inauguración, Masymas Supermercados ha anunciado que donará el 5 % de la recaudación obtenida durante la jornada de hoy a la Asociación Alicante para la Lucha Contra el Cáncer de Calp, reafirmando así su compromiso con la comunidad local.