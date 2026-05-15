Crecen las consultas sobre los protocolos sanitarios en cruceros pero sin mermar reservas

El impacto del caso de hantavirus en un crucero pasa, por ahora, por el sector como una leve ola sin más consecuencias que las lógicas preocupaciones de los usuarios. Así lo han asegurado tanto las agencias consultadas como desde la Asociación por el Turismo de Cruceros que reúne en la provincia a los principales agentes de la industria.

"No hay una afección significativa", ha subrayado Eva Blasco, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes en la Comunidad Valenciana. La empresaria, que ahora también es la representante de la Alianza Mundial del sector (World Travel Agents Associations Alliance), ha explicado que hay que tener en cuenta que los cruceros es uno de los productos que con mayor antelación se contratan y que, por lo tanto, lo habitual es que quien lo haga ahora, esté cerrando viajes para diciembre.

Respecto a la posible incidencia tras el episodio del MV Hondius y de otros posteriores como el detectado en Burdeos que supusieron el confinamiento de pasajeros en las embarcaciones, la CEO de Europa Travel ha indicado que "no hemos observado ni cancelaciones ni una menor contratación, lo que ha habido es un mayor grado de consultas sobre los protocolos sanitarios". En este sentido, la representante de las agencias ha detallado que, precisamente, las compañías de estas grandes embarcaciones están muy "protocolizadas" y dispone no solo de medidas, sino que de equipos médicos.

Imagen del crucero que ha atracado este viernes en Alicante. / INFORMACIÓN

Alicante, nueva escala

Por su parte, desde la asociación de cruceros alicantinos, su director Roberto Martínez, confirmó esta circunstancia de normalidad en el mercado y aseguraron que el "feedback" que llega de las compañías no es negativo. Es más, este viernes el puerto de Alicante ha recibido una escala no programada en el calendario. Se trata del Marella Exploter de la compañía con el mismo nombre y que tiene una capacidad para cerca de 2.000 pasajeros. El atraque se produjo a las 9 horas de la mañana.

La experiencia en las agencias locales ha estado en línea. Vicente Puchalt, de Marina Travel San Juan, ha confirmado que no han recibido ninguna cancelación desde que se hiciera público el caso del hantavirus. Puchalt ha comentado que la circunstancias que rodearon a este crucero -por tipo de pasaje y la ruta - no es lo habitual en nuestra zona que se centra más en travesía en el ámbito del Mediterráneo y de trayectos mucho más corto, además de contar con un componente familiar.

Sobre estas particularidades, tanto Eva Blasco como desde la asociación, hacen especial hincapié. "No digo que no haya habido cancelaciones puntuales, pero lo que sí puedo confirmarle es que la repercusión mediática ha sido muy superior en España que en el resto de Europa", comenta la presidenta de las agencias. La empresaria asistió la semana pasada a una reunión que suponía la despedida del presidente de las agencias de viajes de Holanda y la percepción en esta línea coincidía.

Blasco lo ha señalad, porque el crucero era de origen neerlandés y parte de los evacuados tuvieron como punto de destino Amsterdam. Sin embargo, considera que se ha entendido la excepcionalidad de cómo y cuáles eran los objetivos de la travesía del Hondius.