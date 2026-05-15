Tres empresas optan a realizar los estudios para demoler la isla flotante del Puerto de Alicante
El concurso para la asistencia técnica del derribo de la estructura, en situación de ruina, encara su recta final
Tres empresas optan a realizar la asistencia técnica del proyecto de demolición de la isla flotante situada en la dársena interior del Puerto de Alicante. El plazo para la presentación de ofertas al concurso convocado a tal efecto ha concluido, de manera que en las próximas semanas se conocerá el nombre de la firma que se encargará de redactar los estudios previos al derribo de esta estructura que se encuentra en situación de ruina técnica.
Fue el 31 de noviembre de 2021 cuando la Autoridad Portuaria de Alicante anunciaba, junto al proyecto de mejora y modernización de los muelles abiertos al público, la construcción de una isla en la bocana de la dársena interior que sirviera para conectar esos muelles.
Tras experimentar un hundimiento parcial en uno de sus pilares de apoyo durante la cimentación de la plataforma, en marzo de 2023, se procedió a realizar trabajos extra de refuerzo en el lecho marino, para garantizar su estabilidad. Sin embargo, eso no fue suficiente a raíz de las auditorías y peritajes realizadas, que constataron el deterioro irreversible de la estructura. De ahí que el Puerto decidiera en noviembre del año pasado romper el contrato con Vías y Construcciones, que fue la empresa que se adjudicó las obras.
Coste
El paso siguiente fue la convocatoria de un concurso para contratar el servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de demolición, y todo ello en base a un nuevo informe que llegaba a la conclusión de que la isla se encuentra en ruina técnica y que cualquier reparación con garantías supondría duplicar los 2,7 millones de euros invertidos en su construcción.
Terminado el plazo para la presentación de ofertas, optan a asumir el encargo Ingeniería y Estudios Mediterráneo, José Antonio Meneses Navarro y Progress Brothers, sobre cuyas propuestas tendrán que pronunciarse ahora los técnicos. El presupuesto base de licitación es de 35.000 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós al McDonald's de Plaza Mar2 en Alicante tras más de 20 años de historia
- Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
- Port Hotels abre su rascacielos hotelero en Benidorm el 19 de mayo
- Carmen Herrero (economista): 'España tiene un problema muy importante de salarios
- El aeropuerto Alicante-Elche despega con la guerra del Golfo y programa 16 millones de asientos para la temporada alta
- El derecho de los trabajadores que nadie conoce: te corresponden 20 horas libres pagadas al año para formarte si cumples este requisito
- Masymas busca 300 trabajadores para este verano
- Aedas lanza una nueva promoción de cien viviendas en la zona de San Agustín en Alicante