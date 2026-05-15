Tres empresas optan a realizar los estudios para demoler la isla flotante del Puerto de Alicante

Tres empresas optan a realizar la asistencia técnica del proyecto de demolición de la isla flotante situada en la dársena interior del Puerto de Alicante. El plazo para la presentación de ofertas al concurso convocado a tal efecto ha concluido, de manera que en las próximas semanas se conocerá el nombre de la firma que se encargará de redactar los estudios previos al derribo de esta estructura que se encuentra en situación de ruina técnica.

Fue el 31 de noviembre de 2021 cuando la Autoridad Portuaria de Alicante anunciaba, junto al proyecto de mejora y modernización de los muelles abiertos al público, la construcción de una isla en la bocana de la dársena interior que sirviera para conectar esos muelles.

Detalle de la isla flotante del puerto alicantino. / HECTOR FUENTES

Tras experimentar un hundimiento parcial en uno de sus pilares de apoyo durante la cimentación de la plataforma, en marzo de 2023, se procedió a realizar trabajos extra de refuerzo en el lecho marino, para garantizar su estabilidad. Sin embargo, eso no fue suficiente a raíz de las auditorías y peritajes realizadas, que constataron el deterioro irreversible de la estructura. De ahí que el Puerto decidiera en noviembre del año pasado romper el contrato con Vías y Construcciones, que fue la empresa que se adjudicó las obras.

Coste

El paso siguiente fue la convocatoria de un concurso para contratar el servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de demolición, y todo ello en base a un nuevo informe que llegaba a la conclusión de que la isla se encuentra en ruina técnica y que cualquier reparación con garantías supondría duplicar los 2,7 millones de euros invertidos en su construcción.

Terminado el plazo para la presentación de ofertas, optan a asumir el encargo Ingeniería y Estudios Mediterráneo, José Antonio Meneses Navarro y Progress Brothers, sobre cuyas propuestas tendrán que pronunciarse ahora los técnicos. El presupuesto base de licitación es de 35.000 euros.