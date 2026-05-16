Herboristería Cerámica Pascual, tradición familiar, artesanía y adaptación constante

Detrás de una colorida fachada de mosaicos y del inconfundible aroma a hierbas medicinales se encuentra Herboristería Cerámica Pascual, con más de cien años de tradición familiar, artesanía y adaptación constante a los nuevos tiempos.

La empresa, en su configuración actual de cerámica y herboristería, hunde sus raíces en 1893. Sin embargo, la historia de ambas actividades comenzó mucho antes y por caminos distintos. Por un lado, la rama ceramista desarrollaba su actividad en un local de la calle San Fernando, junto al antiguo mercado, en una época en la que el género llegaba por mar en embarcaciones de vela. Aquellas mismas barcas que descargaban mercancías en Alicante transportaban después la alfarería tradicional hacia otros puntos del Mediterráneo, especialmente tierras de Gerona y Barcelona.

La herboristería, por su parte, tenía un carácter mucho más itinerante. Sus orígenes se remontan a una actividad casi ambulante, basada en recorrer distintos municipios de la provincia de Alicante vendiendo plantas medicinales y remedios naturales. Con el tiempo, aquel oficio acabó estableciéndose en la calle Santos Médicos, en pleno casco antiguo de la ciudad.

Fue el matrimonio formado por José Pascual y Rosa Velázquez el que unió definitivamente ambos mundos en 1893. La combinación de cerámica popular y herboristería terminó convirtiéndose en una seña de identidad singular dentro del comercio tradicional alicantino. Una fórmula poco habitual que ha sobrevivido durante cinco generaciones.

Cinco generaciones

Hoy, el negocio continúa en manos de la familia Pascual. Al frente se encuentra José Pascual Fuentes, representante de la quinta generación, aunque el establecimiento mantiene todavía un marcado carácter familiar. En el día a día conviven varias generaciones: Vicente Pascual y Mari Carmen Fuentes, junto a sus hijos José y Vicente, mantienen vivo un modelo comercial casi desaparecido, donde la atención personalizada y el conocimiento transmitido de padres a hijos siguen teniendo un peso fundamental.

Carmen Fuentes, José Pascual y Vicente Pascual, cuarta y quinta generación al frente actualmente del establecimiento. / INFORMACIÓN

La tienda presume además de un título difícil de discutir: ser el comercio más antiguo de Alfonso el Sabio y su entorno. Una afirmación que no solo habla de antigüedad, sino también de resistencia. Durante más de un siglo, el establecimiento ha sobrevivido a cambios urbanísticos, crisis económicas, guerras, nuevas modas comerciales y a la transformación radical del centro de Alicante.

Esa singularidad no ha pasado desapercibida. A lo largo de las décadas, la Herboristería Cerámica Pascual ha protagonizado numerosos reportajes y apariciones en medios locales, nacionales e internacionales. Incluso cadenas de televisión de países como Inglaterra, Alemania, Italia o Japón han incluido el establecimiento en programas dedicados al comercio tradicional y la artesanía española.

La lista de reconocimientos también refleja ese prestigio acumulado con el tiempo. Entre otros galardones, el negocio recibió la Mención Especial del Ayuntamiento de Alicante en 1991, el Premio de la Cámara de Comercio en 1990, el Premio al Comercio Tradicional del Ayuntamiento de Alicante en el año 2000 y, más recientemente, el Premio FACPYME 2021 al comercio en movimiento.

El establecimiento ha ampliado progresivamente su catálogo de cerámica hasta reunir piezas procedentes de prácticamente toda la geografía española. / INFORMACIÓN

En 2026, esa trayectoria sumará un nuevo reconocimiento. Herboristería Cerámica Pascual será una de las siete empresas distinguidas por el Club de Empresas Centenarias de la provincia de Alicante, impulsado por AEFA y la Cámara de Comercio. Junto a Aceitunas Serpis, Antiu Xixona, Antonio Cascales Gómez, Azafranes La Llave, Fundiciones Balaguer y Uvas Cabrera, el comercio alicantino se incorporará a este club que pone en valor a las compañías con más de cien años de actividad. La VII Gala del Club se celebrará el próximo 3 de junio de 2026 en el Teatro Principal de Alicante y reconocerá no solo la longevidad de estas empresas, sino también su capacidad para mantenerse activas, generar empleo, adaptarse a los cambios y conservar una identidad propia.

Un catálogo ampliado y adaptado

Pero la permanencia de la empresa no se explica únicamente por la tradición. Parte de su supervivencia ha consistido precisamente en evolucionar sin romper con sus raíces.

En el ámbito de la cerámica, el establecimiento ha ampliado progresivamente su catálogo hasta reunir piezas procedentes de prácticamente toda la geografía española. En sus estanterías conviven trabajos de Alicante, Valencia, Castellón, Talavera, Puente del Arzobispo, Sevilla, Granada o Almería, junto a cerámicas internacionales llegadas desde Marruecos, Perú, México o Grecia. Una mezcla de estilos, técnicas y colores que convierte la tienda en una especie de pequeño museo popular de artesanía mediterránea e iberoamericana.

A esa labor comercial se sumó hace años una apuesta propia por la creación artística. La empresa comenzó a desarrollar mosaicos y platos elaborados por ellos mismos, incorporando técnicas mixtas que combinan el trabajo artesanal con el diseño asistido por ordenador. Lejos de rechazar la tecnología, la familia entendió que podía convertirse en una herramienta útil para modernizar parte de la producción sin perder la esencia manual.

Lejos de rechazar la tecnología, la familia entendió que podía convertirse en una herramienta útil para modernizar parte de la producción. / INFORMACIÓN

Gracias a ello, han realizado trabajos para asociaciones festeras, clubes deportivos, comunidades y entidades públicas. Una línea de producción que demuestra cómo un negocio centenario puede integrar herramientas contemporáneas sin renunciar a la tradición que le da sentido.

Algo parecido ocurrió en la herboristería. Lo que comenzó como venta tradicional de plantas medicinales evolucionó hacia un sistema mucho más profesionalizado. Actualmente, buena parte de los productos se comercializan ya envasados por la propia empresa, con registro sanitario, etiquetado específico y controles analíticos periódicos. Una transformación necesaria para adaptarse a las normativas actuales y a un consumidor cada vez más exigente.

En tiempos donde lo efímero domina gran parte del comercio, negocios como Herboristería Cerámica Pascual recuerdan que todavía existen lugares capaces de conservar el vínculo entre tradición, oficio y ciudad. Su incorporación al Club de Empresas Centenarias confirma algo que sus clientes ya sabían: que este comercio no solo forma parte de la memoria de Alicante, sino también de su presente.

Una fachada convertida en icono del centro de Alicante

La imagen exterior de la Herboristería Cerámica Pascual también forma parte de su historia reciente. En los últimos años, el establecimiento ha ido transformando su fachada hasta convertirla en una de sus principales señas de identidad. Los mosaicos cerámicos que decoran el local no son solo un recurso ornamental, sino una declaración de principios: hablan del oficio, de la continuidad familiar y de una forma de entender el comercio como algo ligado a la calle y a la ciudad.

Fachada de la Herboristería Cerámica Pascual en el año 1980. / INFORMACIÓN

En una avenida como Alfonso X el Sabio, donde el tránsito diario, los escaparates cambiantes y el ritmo urbano marcan la vida comercial, la fachada de Pascual introduce una pausa. Sus colores, formas y motivos cerámicos llaman la atención de quienes pasan por delante, tanto vecinos como visitantes.

Pero su valor va más allá de la estética. En esos mosaicos hay también una manera de defender el comercio tradicional. La tienda; también conserva una imagen de ciudad, una forma de hacer y de relacionarse con el entorno. Cada pieza, cada color y cada detalle de la fachada contribuyen a contar una historia propia. En ella se resume buena parte del espíritu de la Herboristería Cerámica Pascual: respeto por las raíces, voluntad de permanencia y capacidad para renovarse sin perder autenticidad.