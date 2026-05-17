El superagente digital con el que Microsoft quiere reinventar el turismo

La inteligencia artificial generativa, la que todos identificamos con ChatGPT, se ha convertido en el sector turístico en una fuente de información y consulta para los millones de personas que, en un momento determinado del año, hacen su maleta para ir de viaje. Todos los actores, especialmente las administraciones públicas y los que podríamos considerar agentes oficiales -patronatos de turismo, fundaciones público-privadas, entre otros – emprendieron una carrera de fondo para alimentar con información la IA y por posicionarse que está suponiendo una cantidad ingente de recursos humanos y materiales.

Frente a esa carrera, Microsoft va a presentar en unas semanas su “superagente” turístico: “Global Official Toruism AI Network” El avance de esta herramienta la presentó Alejandro Mullor, director global de Turismo de la multinacional en en Benidorm durante el transcurso del congreso Digital Tourist organizado por la asociación Ametic.

A falta de los detalles técnicos, lo que ya se sabe es que la IA que plantea la multinacional norteamericana quiere ser el referente de la información “oficial”. También y, ante todo, que su uso será gratuito para los usuarios; pero condicionado para los destinos que deberán pagar los “gastos de computación”, señaló el responsable. Es decir, habrá peaje energético. El consumo de los recursos de la nube y que la IA agéntica será una cuestión que la compañía deja en manos de quien quiera posicionar su ruta turística, su información o sencillamente tu mensaje para captar al visitante.

Un momento de la presentación de Alejandro Mullor, de Microsoft, en Benidorm. / INFORMACIÓN

“La red global está aquí”, comenzó diciendo ante el auditorio. “El prototipo ya está y el anuncio oficial esperamos hacerlo en un mes”, subrayó el director general. Alejandro Mullor considera que el “turismo va a ser la primera industria del mundo y que va a estar digitalizada (agentizada). Todos los destinos del mundo van a estar conectados”, señalaba como punto de partida, mientras mostraba un móvil.

Privacidad y código fuente

Otro punto en el que incidió el director global de Turismo es la ética que ha acompañado al proceso. Mullor explicó que el trabajo será respetuoso con la privacidad. “Los datos serán tuyos y el código fuente de todos”, a través de un sistema federado. En su creación, Arabia Saudí, Andalucía y el servicio brasileño de apoyo a las micro y pequeñas empresas, Sebrae, han actuado como colaboradores fundamentales del resultado final.

Las aportaciones del país árabe, la comunidad andaluza y la entidad dedicada a las micropymes tienen un reflejo en la herramienta y es que Microsoft se ha puesto en el papel del turista, del destino y en el de las pymes. Son esas tres visiones la que le han llevado a una solución donde hay una máxima: “solo información oficial”. La puerta que abre la compañía es sobre todo a ese segmento de empresas que, en España, es mayoritario. Mullor fija la utilidad de la herramienta en un filtro fundamental: “Por primera vez, todas las pymes van a ser visibles, subirán su información y el destino los elevará a su ChatGPT oficial”.

El radar proactivo

El uso de campañas de marketing con inteligencia artificial cuenta con ejemplos como Dinamarca que divulgó unas imágenes tratadas con IA, pero no se trata solo de la propuesta de puertas afuera. La multinacional pondrá en marcha una herramienta que, en el caso de las empresas, se convierta en un asesor legal y de negocio. “Un radar”, dijo el responsable de la tecnológica. El ejemplo que puso fue la posibilidad de que un restaurador pudiera preguntar si podía cerrar este domingo y la IA le advirtiera, por ejemplo, de la celebración de un evento en la ciudad que le podía llenar el local.

El también agente de marketing irá un paso más allá, pues también los destinos podrán trabajar en entornos virtuales. Sería algo parecido a los gemelos digitales, donde poder simular campañas y su impacto o directamente lanzar un objetivo para trabajar un mercado como el deportivo o el del lujo. Estas simulaciones se traducirían en propuestas con las que luego afinar las propuestas finales que se lancen al mercado real.

Por último, y el que considera gran paso, de este nuevo agente es el factor mejora. “Cada hornada de modelos con ChatGPT -que puso a modo de ejemplo- era cada ocho horas. Ahora es una cada mes”, comentó en referencia a la evolución y la capacidad de aprendizaje de los agentes. “Los propios laboratorios están utilizando los modelos de IA para crear nuevos”, concluyó de manera que se cierra un círculo casi infinito, por sus palabras que, sin duda, tendrá la capacidad de agitar el mercado tecnológico y turístico. Los detalles, en breve.