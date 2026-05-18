Alicante fabrica el olivo perfecto para que pueda ser cosechado por robots

Reinventarse o morir. Ese es el reto al que se enfrenta la agricultura en general y el sector olivarero en particular. En un momento en el que el cambio climático es una realidad, los recursos hídricos son cada vez más escasos y la rentabilidad es el elemento sobre el que se sustenta cualquier negocio, resulta necesaria una reestructuración capaz de responder a todos estos retos. Y justo eso es lo que pretende el proyecto en el que se han embarcado las almazaras ilicitanas El Tendre y Aceites Candela, la Estación Experimental Agraria y la Universidad de Córdoba, que están analizando en Elche el comportamiento de diferentes variedades con la finalidad de encontrar lo que se podría denominar un olivo perfecto. Un ejemplar que pueda mecanizarse para la recolección con maquinaria, que pueda regarse con aguas salinas y que se adapte a las cada vez más exigentes condiciones climáticas.

La iniciativa ha partido de las almazaras, inquietas por un futuro incierto del que quieren salir bien libradas. Joaquín Sempere, de El Tendre, señala que «estamos en un momento en el que existe preocupación por la falta de relevo generacional, que está llevando al abandono de campos. La gente joven prefiere irse a las fábricas antes que apostar por el campo, porque se trata de un trabajo sacrificado y en el que no siempre los beneficios económicos son adecuados».

Uno de los campos experimentales ubicados en el Camp d'Elx. / HECTOR FUENTES

De ahí que uno de los elementos que les ha llevado a impulsar la puesta en marcha de campos experimentales sea la de encontrar una variedad adecuada para su mecanizado. Es decir, que se pueda recolectar con cosechadora, reduciendo de esta forma la mano de obra e incrementando, consiguientemente, la rentabilidad de los campos. «Queremos darles las máximas facilidades a los agricultores para que no se compliquen la vida y puedan sacar unos rendimientos económicos, evitando con ello que las tierras queden sumidas en el abandono», enfatiza Sempere.

En esta línea, otro de los objetivos que se persiguen con esta iniciativa es que las cosechas sean tempranas, de manera que los aceites elaborados puedan llegar antes al mercado, disfrutando con ello de mejores precios.

Temperaturas

Pero no solo eso, porque en un momento en el que el cambio climático es una realidad, lo que se busca también es encontrar olivos capacitados para hacer frente a cuestiones como unas temperaturas cada vez más elevadas o periodos de sequía más extensos. Según sus palabras, «es importante contar con ejemplares que soporten mejor estas exigencias que los que tenemos en la actualidad».

Un apartado en el que también juega un papel muy importante el riego, justo cuando los recursos hídricos en la provincia cada vez son más escasos. «Aquí contamos con aguas subterráneas, pero son salobres. De ahí que también busquemos olivos que puedan ser regados con estos caudales, algo que pensamos que podremos conseguir, porque en teoría son buenas para el riego las aguas que cuentan hasta con un nivel siete de conductividad, y las nuestras se mueven entre tres y cuatro», indica.

Hasta aquí la lista de los deseos. ¿Pero podrán convertirse en realidad?. Para lograr el objetivo se ha contactado con uno de los principales centros de referencia en la investigación del olivar, como es la Universidad de Córdoba. En concreto, con la Escuela Politécnica Superior (EPSO) de esta institución académica, y con dos profesores pertenecientes al departamento de Agronomía, Carlos Trapero y Pedro Valverde, que son los que están trabajando en este proyecto.

Este último explica que «en la actualidad una de las cuestiones que más está primando en el sector olivarero es el ahorro de costes, y uno de los mayores es el de la recolección. De ahí que lo que se busque sea mecanizar las explotaciones, para ahorrar en mano de obra con el uso de maquinaria».

Es por ello por lo que se está experimentando con variedades de pequeño tamaño y poco vigor, que se puedan cultivar en seto y permitan el paso de las máquinas. Todo ello sumado a la pretensión de obtener cosechas tempranas, el riego con aguas salinas y la adaptación a las actuales circunstancias climáticas.

Para ello, explica Valverde, las variedades que están en evaluación, procedentes de la propia Universidad de Córdoba, son sultana, sikita 1, sikita 2 y otras preselecciones. De Agromilloa, las lecciana, coriana y oliana, y de las comerciales, arbequina, arbosana, koroneiki y arroniz. También otra tradicional de la zona, como es la blanqueta. En total, son 14 las variedades que están siendo sometidas a estudio.

La plantación de los campos experimentales se realizó en octubre de 2024, y este año ya se podrán obtener aceitunas. Con todo, será a partir de 2027 cuando ya se disponga de datos fiables de calidad y maduración.

Seguimiento

En lo que respecta a la Estación Experimental Agraria de Elche, su director, Julián Bartual, explica que su papel en el proyecto es el de la coordinación y también el de la parte experimental. «Estamos siguiendo el manejo del cultivo, cuándo regar y el control de las plagas. Hacer todo lo posible para que los datos que se obtengan de los campos experimentales sean fiables», remarca.

Y señala que se trata de una iniciativa de mucho interés, sobre la base de la repercusión que puede tener sobre el sector olivarero de la provincia, con unos aceites cada vez de mayor calidad y reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, y empeñado en modernizarse para tener garantizada su continuidad.