Asaja Alicante denuncia la exclusión del limón y la cereza de las deducciones fiscales

Asaja Alicante reclama una revisión urgente de la orden ministerial de reducción de módulos fiscales publicada este 18 de mayo, tras constatar que el texto deja fuera cultivos estratégicos para la provincia de Alicante que durante 2025 han sufrido importantes pérdidas derivadas de fenómenos meteorológicos extremos.

En primer lugar, la entidad acusa al Gobierno del Estado de publicar la orden demasiado tarde, con la campaña de la Renta avanzada, propiciando duplicaciones de trabajo que en muchos casos pueden requerir declaraciones complementarias. “El campo no puede seguir asumiendo, año tras año, el coste de la falta de previsión de la Administración”, afirma el secretario técnico de la organización agraria, Ramón Espinosa.

Heladas en la Vega Baja. / INFORMACION

Además, añade que “invita a pensar que un retraso tan acentuado solo tiene por explicación que exista poco margen para reclamar unos coeficientes reducidos que se adecuen a la realidad y que permitan tributar a los agricultores por un beneficio más justo”.

Entre las omisiones más preocupantes en la provincia de Alicante, resulta especialmente grave que no se haya incluido el cultivo del limón en la comarca de la Vega Baja, particularmente en explotaciones de Orihuela afectadas por la dana Alice en octubre. Siguiendo con los cítricos, Asaja señala además la exclusión de fincas de Orihuela y Albatera donde cayó pedrisco a finales de diciembre, con afecciones superiores al 30%.

Del mismo modo, no se han incluido la producción de cereza en Villena pese a los daños sufridos durante la campaña a causa del granizo del 10 de mayo de 2025, con perjuicios en más del 33% de la superficie.

De todas las solicitudes trasladadas desde Asaja a la Administración también han quedado fuera las producciones hortícolas de la Vega Baja, concretamente alcachofa, haba verde y pimiento, que sufrieron una fuerte helada el 25 de enero y registraron daños en más del 50% de la superficie.

Cítricos afectados por el pedrisco. / INFORMACION

A ello se suman el olivar y pimiento de El Comtat y l’Alcoià, especialmente en Agres, donde el pedrisco del 22 de agosto provocó menoscabos en más de la mitad de la superficie cultivada. Igualmente, el olivar de Orihuela, afectado por pedrisco y fuertes rachas de viento durante los días 8 y 9 de septiembre, también ha quedado fuera pese a registrar pérdidas superiores al 50%.

Nuevo informe

Asaja Alicante considera que la orden publicada hoy no refleja la realidad del campo alicantino y exige al Ministerio una rectificación inmediata para incorporar todos los cultivos y municipios afectados que cumplen con los criterios técnicos necesarios para acogerse a la rebaja fiscal. Por ello, dentro del marco nacional, la asociación presentará en los próximos días un nuevo informe en el que solicitará la inclusión de las producciones y zonas que han quedado fuera de la orden y que también sufrieron de forma severa las inclemencias meteorológicas y otras circunstancias excepcionales de la campaña pasada.

“El sector agrario de la provincia no puede seguir soportando un agravio fiscal añadido en un contexto marcado por la climatología extrema, el incremento de costes y la pérdida continuada de rentabilidad”, concluye el presidente de Asaja, José Vicente Andreu.