La compraventa de vivienda cierra el primer trimestre con una caída del 8% en Alicante

Ni siquiera el hecho de que alrededor de la mitad del mercado esté copado por compradores extranjeros -con un poder adquisitivo mucho mayor al del público local- ha evitado que el mercado inmobiliario cierre el primer trimestre del año en negativo, ante la falta de oferta a un precio asequible. Una situación que, además, los expertos vaticinan que podría agravarse en los próximos meses, si los tipos de interés siguen subiendo, como todo indica que ocurrirá.

Los datos publicados este lunes por el INE confirman lo que a pie de calle es un clamor, que los precios estratosféricos que han alcanzado los pisos están dejando una parte cada vez más considerable de los posibles compradores fuera del mercado. De esta forma, entre enero y marzo se vendieron en la provincia 12.785 viviendas, casi 1.100 menos que en el mismo periodo del año pasado. O, lo que es lo mismo, un descenso del 8 % con respecto al primer trimestre de 2025.

Aunque es cierto que la cifra llega tras varios años de récords consecutivos, no deja de ser significativa y todo un cambio de tendencia. Si se analiza por segmentos, el mayor descenso porcentual se da en la vivienda nueva, con una contracción del 16 % en el volumen de casas escrituradas, con un total de 2.433.

Una cifra que es el resultado del menor número de viviendas entregadas en este periodo, en parte por el agotamiento del stock, pero también por la ralentización que han experimentado las ventas en un segmento al que ya casi no puede acceder ni la clase media local, y mucho menos la clase obrera.

Dos personas consultando las ofertas de una inmobiliaria en Alicante. / Jose Navarro

Por su parte, las compraventas de segunda mano retroceden un 5,64 %, hasta las 10.352, por motivos muy similares. Desde las inmobiliarias achacan la situación a la falta de oferta, que se ha ido agotando en los últimos, a medida que crecía la población y no se construía lo suficiente, aunque la mayoría de profesionales también reconoce que lo que realmente frena el mercado son los precios que demandan muchos propietarios.

Financiación más cara

Sea como fuere, lo cierto es que el aumento de los tipos de interés derivado de la guerra de Irán tampoco está ayudando a que la situación mejore. Así, la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, asegura que el mercado vendrá marcado en los próximos meses por el coste de la financiación y por unos precios "que están tensionado al límite la capacidad de acceso de una parte creciente de la demanda".

En la misma línea, el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, cree que la reducción de las compraventas en marzo por tercer mes consecutivo "podría interpretarse como un cambio de ciclo" o una "estabilización de los precios a nivel nacional del apetito comprador".

Eso sí, de momento, la mayoría de vendedores sigue sin reducir sus pretensiones y, al menos a la hora de anunciarse. Así, de acuerdo con los datos del propio portal, el precio medio del metro cuadrado que pedían los propietarios se situó en abril en 2.764 euros para el conjunto de la provincia, un 12,2 % más que hace un año.

Lo cierto es que suele ser habitual que las caídas en el volumen de compraventas tarden en trasladarse al coste de la vivienda, ya que, en un primer momento, los vendedores optan por esperar, antes que reducir la cantidad que demandas. Sólo cuando han transcurrido varios meses sin conseguir colocar la casa, empiezan a plantearse rebajar el precio, lo que retrasa el ajuste.

En este caso, juega a su favor el hecho de que el volumen de oferta disponible se haya reducido en los últimos años, lo que provoca que los compradores que aún tienen capacidad suficiente tengan menos donde elegir.