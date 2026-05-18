Florentino Pérez y Criteria inyectarán hasta 700 millones en ACS para acelerar su apuesta por centros de datos

El presidente de ACS y principal accionista de la compañía, Florentino Pérez, y Criteria Caixa, segundo mayor accionista del grupo, se han comprometido a aportar hasta 700 millones de euros al capital de la empresa mediante una ampliación de capital. La operación tiene como objetivo reforzar el plan inversor de ACS en nuevas infraestructuras digitales, especialmente centros de datos.

En concreto, Rosán Inversiones, sociedad de Florentino Pérez, suscribirá 1,2 millones de acciones, mientras que Criteria adquirirá hasta 4.074.969 títulos. En conjunto, ambas operaciones representan alrededor de 695 millones de euros a precios actuales de mercado, teniendo en cuenta que ACS cotiza en torno a los 131,7 euros por acción.

ACS, Rosán y Criteria asumirán además un compromiso de no disposición de acciones, conocido como lock-up, durante un plazo de 90 días desde la ejecución y cierre del aumento de capital. Este compromiso estará sujeto a las excepciones habituales de mercado, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La ampliación se llevará a cabo mediante la emisión de hasta 5.433.291 nuevas acciones, equivalentes aproximadamente al 2% del capital social de ACS. La operación se realizará con cargo a aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente, y estará dirigida a inversores cualificados a través de un procedimiento de colocación acelerada.

De forma paralela, ACS ha acordado cancelar las dos operaciones de permuta financiera, o equity swap, que mantenía con Société Générale y CaixaBank desde el segundo semestre de 2023 sobre un total de 11,12 millones de acciones. Esta terminación dará lugar a la venta de dichos títulos por unos 1.100 millones de euros, que también formarán parte de la colocación acelerada.

La colocación se iniciará de manera inmediata y contará con BofA Securities Europe, CaixaBank y Société Générale como entidades coordinadoras globales. ACS prevé que la operación concluya no más tarde de las 8.00 horas de este martes, 19 de mayo, aunque el plazo podrá ampliarse si así lo acuerdan la compañía y las entidades colocadoras. Una vez finalizado el proceso, ACS comunicará al mercado el precio resultante de la colocación acelerada, así como los términos definitivos del aumento de capital, mediante una nueva comunicación de información privilegiada.

Impulso a la infraestructura digital

La compañía defiende que esta operación permitirá generar valor para sus accionistas mediante el despliegue de iniciativas con capacidad para producir flujos de caja a largo plazo y rentabilidades atractivas, en línea con su estrategia de crecimiento.

ACS destinará tanto los ingresos netos de la ampliación de capital como los fondos procedentes de la cancelación de las permutas financieras al desarrollo de su plan de negocio. Entre sus objetivos figura la posible aceleración de oportunidades de inversión dentro de su marco de inversión en capital, situado entre 5.500 y 6.000 millones de euros.

Según la compañía, parte de los fondos se dirigirá a infraestructuras digitales y tecnológicas, incluyendo centros de datos, instalaciones vinculadas a semiconductores e infraestructuras relacionadas con la inteligencia artificial en mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico.

El grupo también prevé emplear parte de los recursos en reforzar sus capacidades de ingeniería integral y construcción modular, con el fin de mejorar la ejecución de proyectos de infraestructura de nueva generación. Asimismo, contempla destinar fondos a otras inversiones en infraestructuras tradicionales.

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Rosán Inversiones y Criteria Caixa controlan actualmente el 14,58% y el 9,36% del capital social de ACS, respectivamente, y ambas cuentan con representación en el consejo de administración de la compañía.