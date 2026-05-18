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IFA se alía con la productora HDK Experience para organizar grandes eventos

La institución ferial relanzará su auditorio exterior con la programación de citas musicales y culturales de mediano y amplio formato

Los representantes de IFA y HDK Experience en la firma del convenio.

Los representantes de IFA y HDK Experience en la firma del convenio. / INFORMACION

Miguel Vilaplana

Miguel Vilaplana

IFA-Fira Alacant va a iniciar una nueva etapa en la explotación y dinamización de su auditorio exterior gracias al acuerdo alcanzado con la productora alicantina HDK Experience para la organización y desarrollo de eventos musicales y culturales de gran y mediano formato durante la temporada 2027. Se trata de una promotora que gestiona nuevas iniciativas experienciales en el estadio Enrique Roca, de Murcia, y que ya realizará la producción de algún evento este mismo año en el auditorio de IFA.

El contrato permitirá reactivar uno de los espacios al aire libre con mayor potencial de la provincia, consolidando a IFA-Fira Alacant como un recinto versátil, preparado para albergar no solo actividad ferial y congresual, sino también propuestas vinculadas al ocio, la música y la cultura en directo.

El auditorio exterior, con cerca de 4.800 metros cuadrados y capacidad operativa complementada con amplias zonas de aparcamiento y servicios logísticos, se convertirá en un nuevo punto de referencia para conciertos, festivales y experiencias musicales de gran impacto, reforzando la posición estratégica de IFA-Fira Alacant dentro del circuito nacional de eventos.

La firma del convenio entre IFA y HDK Experience.

La firma del convenio entre IFA y HDK Experience. / INFORMACION

La alianza contempla la celebración de distintos eventos musicales entre mayo y agosto de 2027, en una colaboración que nace con vocación de continuidad y crecimiento. El acuerdo supone además un paso adelante en la diversificación de la actividad de la institución ferial, alineándose con las nuevas tendencias del sector del entretenimiento y las experiencias culturales en vivo.

El proyecto contará con el respaldo operativo y estratégico de profesionales especializados en producción y gestión cultural, incorporando la experiencia acumulada por empresas y estructuras vinculadas al sector musical y de grandes eventos. Entre ellas, destacan colaboraciones estratégicas con equipos especializados en producción ejecutiva, planificación técnica y gestión integral de espectáculos y de todos los stakeholders que lo configuran, dinamizan y completan.

Asimismo, la iniciativa se apoyará en la experiencia de promotoras y partners con trayectoria nacional e internacional en la organización de festivales, conciertos y formatos experienciales, capaces de atraer propuestas musicales de primer nivel y generar un importante retorno económico y turístico para el entorno, sin olvidar la tan necesaria aportación a favor de un posicionamiento territorial autonómico como destino músico-cultural de referencia.

Imagen de archivo del auditorio de IFA.

Imagen de archivo del auditorio de IFA. / INFORMACION

Con esta operación, IFA-Fira Alacant refuerza su estrategia de apertura a nuevas líneas de negocio vinculadas al entretenimiento, la cultura y los grandes eventos, ampliando las posibilidades de uso del recinto durante todo el año y favoreciendo la atracción de nuevos públicos, inversiones y oportunidades para la provincia de Alicante.

El director general de IFA-Fira Alacant, Alejandro Morant, ha destacado que “este acuerdo representa una oportunidad para seguir transformando IFA en un espacio multifuncional, capaz de combinar la actividad ferial tradicional con propuestas innovadoras relacionadas con la música, la cultura y el ocio experiencial”.

Referencia

Por su parte, desde la organización promotora, han señalado que el objetivo es “convertir el Auditorio Exterior de IFA-Fira Alacant en un espacio de referencia para grandes producciones musicales y culturales, apostando por una programación de calidad y experiencias diferenciales, respaldados por equipos”.

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La iniciativa permitirá además generar impacto económico directo e indirecto en sectores como la hostelería, el turismo, el comercio y los servicios, en línea con el crecimiento que el sector de los festivales y conciertos viene experimentando en España en los últimos años.

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