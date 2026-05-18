Impulso al relevo generacional en Alicante: el Consell concede ayudas a 91 nuevos agricultores y ganaderos

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, ha concedido 4,3 millones de euros en ayudas a 91 nuevos agricultores y ganaderos de la provincia de Alicante con el objetivo de impulsar el relevo generacional en el sector. Tanto Asaja como La Unió han mostrado su apoyo a estas subvenciones, aunque reclaman una ampliación de presupuesto al quedar excluidos de las mismas ocho solicitantes.

El conseller Miguel Barrachina, durante una visita a la ganadería El Blanquet, en Polop, ha destacado que, del total de beneficiarios, 67 son jóvenes de entre 18 y 40 años, mientras que 24 tienen entre 41 y 56 años. Los primeros recibirán una ayuda media de 49.700 euros, y los segundos 40.400 euros.

Asimismo, el conseller ha afirmado que las nuevas incorporaciones suponen la puesta en marcha de 941,8 hectáreas de cultivo y 1.931,2 hectáreas de pastos en la provincia, así como la recuperación de 59 hectáreas que se encontraban en situación de abandono, contribuyendo a ampliar la superficie productiva y a mejorar el aprovechamiento del territorio.

El conseller Barrachina durante su visita a la ganadería. / INFORMACION

La incorporación de nuevos profesionales al campo alicantino tiene una traducción inmediata en el territorio con la ampliación de la superficie productiva, la recuperación de parcelas en desuso y la consolidación de un tejido agrario que actúa como freno al despoblamiento en numerosos municipios de la provincia.

En esta línea, Barrachina ha señalado que la convocatoria no se limita a sumar profesionales al sector, sino que respalda iniciativas con un plan de actividad sólido, capaces de mantenerse en el tiempo y de aportar valor a la economía agraria de la provincia.

El conseller ha subrayado que las 91 incorporaciones se distribuyen por las nueve comarcas de la provincia, con la Vega Baja a la cabeza con 27 concesiones, seguida del Medio Vinalopó con 21, la Marina Baixa con 11, L’Alacantí con 9, El Comtat con 7, y el Baix Vinalopó, L’Alcoià y l’Alt Vinalopó con 5 incorporaciones cada una, además de una en la Marina Alta.

Cabe destacar que la comarca de la Marina Baixa concentra 11 de las 91 concesiones de la provincia, con 8 jóvenes y 3 nuevos agricultores, y un importe concedido de 630.000 euros, lo que la sitúa como una de las comarcas alicantinas con mayor número de incorporaciones en esta convocatoria.

Olivar

Estas 11 incorporaciones suponen la puesta en marcha de 55 hectáreas de cultivo, principalmente olivar, frutales, cítricos y almendro, y la recuperación de 8 hectáreas que se encontraban en situación de abandono.

Barrachina ha destacado que “el relevo generacional es una realidad que está llegando a cada comarca de Alicante y que garantiza que el campo valenciano tenga futuro”. En este sentido, ha subrayado que “cada nueva incorporación es una explotación que sigue viva, una familia que apuesta por quedarse y un territorio que se mantiene en actividad”.

Por último, ha señalado que “desde la Generalitat vamos a seguir acompañando a quienes deciden emprender en el campo, facilitando su incorporación y asegurando que puedan desarrollar su proyecto con estabilidad y rentabilidad”.

Requisitos

Tanto Asaja Alicante como La Unión ha apoyado este tipo de ayudas, aunque lamentan que ocho solicitantes de la Vaga Baja, el Alto Vinalopó y l'Alcoià se haya quedado fuera únicamente por falta de presupuesto, pese a cumplir objetivamente con los requisitos establecidos.

Asaja subraya que todas las solicitudes que cumplen las condiciones deberían estar aceptadas, sin excepciones, independientemente de que tengan el mínimo de puntos (15) o superen esa cifra. “No es lógico dejar fuera a jóvenes preparados por falta de presupuesto”, subraya José Vicente Andreu, presidente de la entidad.

Por su parte, Carles Peris, secretario general de La Unió, pide destinar fondos adicionales del programa comunitario Feader para ampliar las ayudas, sobre la base, remarca, que "dejar fuera a esos jóvenes pone en duda la coherencia real de las políticas públicas de la Generalitat de apoyo al relevo generacional".