El juzgado declara en concurso necesario a la constructora alicantina Ecisa con rapapolvo incluido para los administradores

La histórica constructora alicantina Ecisa, responsable de erigir un buen número de rascacielos en Benidorm y que llegó a ser una de las mayores firmas del sector en la provincia, entra definitivamente en concurso de acreedores. Y lo hace, además, mediante un concurso necesario, lo que significa que sus actuales responsables pierden el control de la gestión de la compañía, que queda en manos de un administrador concursal, en este caso, el despacho Cuatroele Concursal SLP.

Una situación que complica aún más no sólo el futuro de la firma alicantina -que en los últimos años ya había reducido notablemente su actividad-, sino también el de su actual propietario, el grupo Urbas, inmerso en su propio y enmarañado proceso concursal.

El auto de declaración de concurso, además, llega con fuertes reproches para los responsables de la compañía, a los que acusa de pretender prologar indefinidamente el proceso preconcursal en el que se encontraba y también de "crear" -es decir, de inventarse- una norma para alegar la supuesta caducidad de las solicitudes de concurso de sus acreedores que no existe.

En caída libre

Se trata de una mala noticia que acerca un poco más el final de la compañía fundada en 1968 por Manuel Peláez. Una empresa que llegó a facturar más de 220 millones de euros anuales, gracias en parte a la expansión internacional que emprendió en el año 2007, que le llevó a convertirse también en una constructora de referencia en Qatar.

Sin embargo, tras tocar techo, el declive de la firma se inició cuando la familia fundadora decidió salir del accionariado de la compañía y el socio qatarí que había buscado, el fondo Al Alfia se hizo con el control de la misma. Posteriormente, en julio de 2021, los catarís vendieron la constructora a Urbas, que en ese momento trataba de armar un gran grupo inmobiliario con la compra acelerada de varias compañías del sector.

Las oficinas de la constructora alicantina Ecisa. / Jose Navarro

El objetivo era sanear la sociedad para que, junto con el resto de firmas adquiridas, se convirtiera en uno de los principales agentes del nuevo boom constructor que España ha vivido en los últimos años. Un objetivo que sus gestores no han sabido cumplir.

Por el contrario, en noviembre de 2023, hasta cinco proveedores distintos de Ecisa -Sistemas Técnicos de Econfrados SA, Centro de estudios de materiales y control de obra SA, Duna Ingeniería y Áreas Vedes SL, Perfil 10 SL y Xtradon Trade SL- solicitaron en el juzgado la declaración de concurso de la constructora por las facturas que les debía.

Plan fallido

Fue entonces cuando los administradores de la firma comunicaron al juzgado -el Mercantil 1 de Alicante- la apertura de negociaciones para llegar a un acuerdo global sobre su deuda, lo que paralizó la solicitud, tal y como establece la legislación concursal. Transcurrido el plazo, los responsables de la constructora solicitaron en el juzgado la homologación de un plan de reestructuración, que fue rechazado con contundencia por el responsable del órgano judicial, el juez Gustavo Andrés Martín, el pasado 10 de diciembre.

Entre otros motivos, porque el plan básicamente lo que proponía era canjear la deuda por bonos de la matriz de Ecisa, Urbas, que también está en proceso concursal y sin que realmente la actividad de la compañía ofreciera perspectivas de viabilidad a futuro. De hecho, en su sentencia, el juez apuntó que la actitud de sus responsables "rayaba la mala fe procesal".

A partir de ese momento, la ley establece que cualquier empresa en esta situación tiene un mes para solicitar el concurso voluntario de acreedores. Sin embargo, los propietarios de Ecisa optaron por solicitar una nueva prórroga para iniciar nuevas negociaciones. Una estratagema que les ha valido una nueva reprimenda del titular del juzgado de lo Mercantil 1 de Alicante.

Dilación indefinida

El auto recuerda que la Ley Concursal "no permite que el deudor genere mediante comunicaciones sucesivas un escudo permanente frente a sus acreedores, convirtiendo el mecanismo preconcursal en un instrumento de dilación indefinida". Aún peor parece haberle sentado al juez la pretensión de los representantes de Ecisa de alegar que la solicitud de concurso necesario había caducado, algo que ni siquiera contempla la legislación.

La sede de Urbas. / URBAS

"La interpretación propuesta por Ecisa supone crear una norma que el legislador ha omitido deliberadamente, al tiempo que premia, precisamente, a quien -como la propia deudora- ha sido la causante del retraso en la tramitación, al prolongar artificialmente el periodo de negociaciones sin alcanzar acuerdo alguno y con un plan de reestructuración que este juzgado ha calificado como absolutamente inviable para los acreedores", apunta el documento al que ha tenido acceso este diario.

En cuanto a la situación de la constructora, el juez recoge que la propia compañía ha reconocido "expresamente en su propio escrito de oposición encontrarse en situación de insolvencia" y que la documentación aportada sobre el concurso de su matriz Urbas "refuerza la imposibilidad de cualquier solución extraconcursal y evidencia la situación de insolvencia estructural del grupo".

La decisión, que aún puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial, complica aún más el futuro del grupo dirigido por Juan Antonio Acedo, que no acaba de encontrar una solución para viabilizar su actividad y que ahora deberán contar con la aprobación del administrador concursal de Ecisa.