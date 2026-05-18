El petróleo de los montes: la guerra de Irán despierta el interés por la biomasa en Alicante

El aumento de precio de los carburantes y la electricidad por la guerra de Irán ha vuelto a cuestionar el modelo energético en la mayoría de países occidentales, todavía demasiado dependiente del petróleo. La necesidad de ajustar costes y, sobre todo, el deseo de conseguir una fuente de energía con un precio más estable ha provocado que muchos empiecen a mirar a uno de los recursos más antiguos que existe, el de la biomasa, es decir, la quema de astillas y otros restos vegetales.

Así, según datos de la Asociación Española de la Biomasa (Avebiom), el interés por proyectos de sustitución de combustibles fósiles por este tipo de tecnología ha repuntado entre un 50% y un 60% a raíz del conflicto. En la provincia de Alicante, este fenómeno está rompiendo prejuicios históricos. «En nuestra zona se utiliza poco porque la gente tiene la impresión de que aquí no hace falta calor», explica Gregor Baer, encargado de la delegación de Levante de Heizomat España. Pero la inseguridad generada por la subida del petróleo ha cambiado la narrativa: el calor no es solo una cuestión de confort climático, es un factor de ahorro e, incluso, de supervivencia económica.

Uno de los ejemplos más contundentes de esta transición se encuentra en la Marina Alta. La piscina municipal de Calp (junto con la de Benissa) se ha convertido en el referente de rentabilidad que hoy miran con lupa otros alcaldes de la provincia.

90.000 euros de ahorro

Una instalación de este tipo consume habitualmente unos 100.000 litros de gasóleo al año. Con los precios actuales, esto supondría una factura anual de entre 110.000 y 120.000 euros. Sin embargo, gracias a la caldera de biomasa, el gasto se ha reducido drásticamente a una cifra que oscila entre los 22.000 y 27.000 euros. El ahorro anual supera los 90.000 euros, una cifra que permite amortizar la inversión inicial (que hoy se sitúa en torno a los 250.000-300.000 euros) en apenas tres o cuatro años.

Una caldera de biomasa en una piscina. / INFORMACIÓN

Pero el ahorro no es solo monetario. En Calp, el combustible es de «kilómetro cero». La caldera funciona con restos de poda de la zona que los jardineros entregan a la empresa encargada para ser astillados y secados. «Todo el combustible no viene de más de 20 kilómetros a la redonda», señala Baer, destacando que este sistema sustituye el consumo de petróleo equivalente al que quemarían 250 coches.

Otro caso emblemático es el de la Fundación Fontilles, que atiende a enfermos de lepra y otras dolencias similares. Esta institución ha implementado un modelo de economía circular total. La residencia cuenta con su propia caldera de biomasa y, para alimentarla, aprovechan la limpieza del bosque que rodea sus instalaciones.

Los propios residuos forestales de su entorno son astillados y almacenados en sus silos, lo que les permite ser prácticamente autosuficientes durante gran parte del invierno. Este modelo no solo abarata el coste de calefacción y agua caliente para los internos, sino que cumple una función vital en la provincia: la prevención de incendios.

Industria

El interés no se limita al sector público. Avebiom destaca que industrias con altos consumos térmicos -agroalimentaria, química o de materiales de construcción- están liderando la solicitud de nuevos proyectos. En estos casos, la biomasa permite ahorros de entre el 20% y el 50% en procesos de generación de vapor o secado.

A diferencia del mercado eléctrico, que suele centrar el debate político, el calor representa una parte masiva del consumo energético industrial. La biomasa ofrece una previsibilidad de costes que el petróleo, sujeto a tensiones geopolíticas en el Golfo Pérsico o rutas marítimas inestables, no puede igualar. «La biomasa no debe verse como una respuesta coyuntural a una guerra; aporta estabilidad en un mundo inestable», sentencia Javier Díaz, presidente de Avebiom.

A pesar de la evidencia de los datos, la expansión en Alicante todavía enfrenta barreras. Gregor Baer apunta al desconocimiento y a malas experiencias pasadas con equipos de baja calidad como los principales frenos. Sin embargo, el escenario ha cambiado. Con el gasóleo de calefacción por encima de un euro y la incertidumbre sobre el suministro mundial, la biomasa ha dejado de ser una opción «ecológica» para ser una decisión estratégica de ahorro. En hogares, aunque la temporada de calefacción termina, los distribuidores de pellet ya notan una salida de producto inusual para estas fechas, con familias tratando de asegurar stock ante el miedo a nuevos repuntes en invierno.