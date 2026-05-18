La porcelana de Limoges se convierte en la primera denominación de origen artesanal de Europa

La porcelana de Limoges se ha convertido en el primer producto artesanal o industrial con una indicación geográfica que protege esta denominación de las falsificaciones en toda Europa. Los productores de cerámica de este conocido municipio francés han sido los primeros en lograr el registro por parte de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), el organismo con sede en Alicante que desde el pasado mes de diciembre se encarga de gestionar esta figura.

Según han informado desde la propia EUIPO, la decisión de registrar «Porcelaine de Limoges» refleja el reconocimiento de la singular artesanía local, desarrollada y transmitida de generación en generación por artesanos, incluyendo técnicas de modelado y decoración que requieren una avanzada pericia técnica. Producida en el departamento francés de Haute-Vienne durante más de dos siglos, esta porcelana se fabrica íntegramente dentro de la zona geográfica definida para preservar la autenticidad y la calidad asociadas a la denominación.

Este primer registro supone un hito importante en la protección de las indicaciones geográficas artesanales e industriales en la UE y fue anunciado durante una ceremonia celebrada en la localidad de Limoges, con la participación de la EUIPO, grupos de productores locales, la Oficina Francesa de Propiedad Intelectual (INPI Francia) y la Asociación para la I.G. Porcelaine de Limoges.

«Además de proteger el patrimonio y el saber hacer de Limoges, el nuevo sistema refuerza la posición de Europa en el comercio mundial, impulsa la competitividad de la UE y abre nuevas oportunidades para nuestras regiones, artesanos y comunidades locales», ha señalado el director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão.

Proteger la artesanía

El nuevo sistema de la UE para las indicaciones geográficas artesanales e industriales protege los nombres de productos cuya calidad, reputación u otras características están intrínsecamente ligadas a su origen geográfico. Es similar al sistema de la UE ya vigente para las indicaciones geográficas agrícolas y podría proteger los nombres de cientos de productos artesanales e industriales en toda la UE, incluyendo trabajos en madera, textiles o vidrio, entre otros muchos.

En los primeros seis meses desde la entrada en funcionamiento del sistema, la EUIPO ha recibido 74 solicitudes de indicaciones geográficas artesanales e industriales, 25 de las cuales proceden de Francia, lo que la convierte en el segundo país con mayor número de solicitudes después de Portugal. Esto refleja el interés continuo y la creciente concienciación de los productores locales sobre la importancia de luchar contra la falsificación y la imitación.

El director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão. / EUIPO

El nuevo sistema también aporta importantes beneficios a los consumidores, según apuntan desde este organismo, que estarán mejor informados sobre el origen y la autenticidad de los productos, lo que les ayudará a tomar decisiones de compra más seguras. Asimismo, se espera que genere efectos positivos para las economías locales al promover el turismo vinculado a la artesanía tradicional y el patrimonio cultural europeos.

Hasta la fecha, seis países de la UE (Portugal, Francia, Eslovaquia, Suecia, la República Checa y Eslovenia) han solicitado el registro de sus productos como indicaciones geográficas artesanales e industriales. Se incluyen diversos sectores, como productos textiles (22), piedras y minerales (14), cerámica (10), prendas de vestir (5) e instrumentos musicales (5), además de un número menor de solicitudes en joyería (2), mobiliario (1) y cubertería (1). En España, algunos productos como la alfombra de Crevillent ya han iniciado los trámites, aunque de momento siguen en la primera fase del proceso, la nacional.

Para facilitar el acceso al sistema, la EUIPO ofrece herramientas de apoyo y orientación integrales. El portal GIportal sirve como plataforma central para la presentación de solicitudes ante la EUIPO. La transparencia se garantiza mediante GIview, una base de datos en línea de indicaciones geográficas artesanales e industriales de acceso gratuito para ciudadanos y empresas, que permite a los usuarios consultar los nombres registrados y los detalles de las solicitudes, facilitando así la toma de decisiones informadas en toda la UE. Paralelamente, la oficina europea ha ampliado su oferta formativa mediante una serie de cursos de capacitación en su portal de aprendizaje electrónico.

Diferentes vías de registro

El procedimiento de registro de una indicación geográfica artesanal o industrial depende del origen del producto. La mayoría de los países de la UE siguen un procedimiento de registro estándar a través de las autoridades nacionales competentes, mientras que otros solicitan el registro directamente a la EUIPO mediante el portal GI. En particular, siete Estados miembros (Dinamarca, Finlandia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Suecia) se benefician de una excepción que permite el registro directo ante la EUIPO.