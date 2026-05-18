Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones AndalucíaCigarreras AlicanteCuarto detenido asesinato TaviraDecodificadores pirataCuentas del Elche CFSuspenden fiesta ascenso Eldense
instagramlinkedin

SECTOR INMOBILIARIO

La subida de precios ralentiza la venta de viviendas, que cae un 2,5% en el inicio de 2026

El mercado inmobiliario registró 178.473 compraventas entre enero y marzo, cifras altas dentro de la serie histórica

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria / Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

Gabriel Santamarina

Gabriel Santamarina

Madrid

La compraventa de viviendas cerró el primer trimestre de 2026 con una caída del 2,5% en comparación con el mismo periodo de 2025, un año récord en el volumen de operaciones, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) este lunes. La fuerte subida de los precios de las casas registrada en los últimos meses está enfriando el mercado, que aun así se sitúa en cifras muy altas dentro de la serie histórica.

En total, en enero, febrero y marzo, se completaron 178.473 compraventas, frente a las 183.186 del primer trimestre del año anterior. La mayor caída se concentra en la obra nueva, donde decrece un 5,2% la venta de viviendas, frente a las de segunda mano, que solo retroceden un 1,7%. Conviene mencionar que las casas nuevas apenas suponen un 22,6% de un mercado que está muy concentrado en inmuebles usados.

Analizando con perspectiva, el análisis es doble. Por un lado, la venta de casas sigue fuerte: las cifras del primer trimestre de 2026 se sitúan entre las más altas de la serie. Pero, por otro lado, la fuerte subida en los precios empieza a ralentizar la demanda. Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista, cree que "los datos muestran lo que podría deducirse como un cambio de ciclo o, al menos, una estabilización a nivel nacional del apetito comprador".

En este sentido, Diego Bestard, consejero delegado de Urbanitae, apunta que "el mercado va a entrar en una fase en la que no toda la demanda podrá materializarse". "Los altos precios alcanzados por la vivienda, sobre todo en los mercados más dinámicos, y el encarecimiento de la financiación parecen ser los responsables de la retirada de la demanda y adelantan una estabilización de precios a medio plazo. En mercados más dinámicos las caídas en el número de operaciones acumulan ocho meses consecutivos y muestran un ritmo de caída más acelerado que a nivel nacional igual que sucede en Cataluña", añade el portavoz de Idealista.

"Estamos a las puertas de un cambio de ciclo impulsado por un mercado hipotecario que comienza a mostrar ciertos ajustes. Tras un año de intensa competencia bancaria, las entidades están evolucionando hacia una posición más prudente, con productos más equilibrados y adaptados a un entorno de mayor estabilidad monetaria. Este cambio podría traducirse en una ligera moderación del ritmo de concesión de hipotecas en los próximos meses", resume María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

Cae la venta en trece comunidades

La compraventa de viviendas cae en trece comunidades autónomas, un tercio del total, aproximadamente, mientras sube en seis. Los mayores retrocesos se dan en Murcia, con una bajada del 10,9%; Cantabria, del 10,3%; y Canarias, del 9,6%. También presentan retrocesos destacados Madrid (-8,3%), Baleares (-7,5%), Asturias (-7,2%), Galicia (-3,5%), Comunidad Valenciana (-3,0%) y Extremadura (-2,5%). Entre los grandes mercados, el comportamiento también es desigual. Andalucía se mantiene prácticamente estable, con una variación negativa del 0,1%, mientras que Cataluña avanza un 1,1%.

Noticias relacionadas

En el lado positivo, los mayores incrementos relativos corresponden a Melilla (56,3%) y Ceuta (18,8%), aunque sobre mercados de menor dimensión. Entre las comunidades autónomas, destaca Navarra, con un crecimiento del 15,7%. También crecen, aunque de forma más moderada, La Rioja y País Vasco (1,1%), Castilla y León (1%), Aragón (0,8%) y Castilla-La Mancha (0,6%), según los datos publicados por el INE.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
  2. Carmen Herrero (economista): 'España tiene un problema muy importante de salarios
  3. Herboristería Cerámica Pascual, tradición familiar, artesanía y adaptación constante
  4. Port Hotels abre su rascacielos hotelero en Benidorm el 19 de mayo
  5. Las magnitudes de vértigo sobre las que se asienta el rascacielos residencial más alto de Europa
  6. El aeropuerto Alicante-Elche despega con la guerra del Golfo y programa 16 millones de asientos para la temporada alta
  7. Ya ha entrado en vigor: Hacienda puede multarte por sacar dinero del cajero si lo haces así
  8. Aedas lanza una nueva promoción de cien viviendas en la zona de San Agustín en Alicante

La subida de precios ralentiza la venta de viviendas, que cae un 2,5% en el inicio de 2026

La subida de precios ralentiza la venta de viviendas, que cae un 2,5% en el inicio de 2026

Bizum Pay: la estrategia de la Unión Europea para romper con Visa y Mastercard y ganar soberanía monetaria

Bizum Pay: la estrategia de la Unión Europea para romper con Visa y Mastercard y ganar soberanía monetaria

La Audiencia Nacional concluye que Shakira no defraudó en 2011 y Hacienda debe devolverle 60 millones

La Audiencia Nacional concluye que Shakira no defraudó en 2011 y Hacienda debe devolverle 60 millones

La compraventa de viviendas vuelve a caer en marzo un 2,2% y suma un trimestre de bajadas

La compraventa de viviendas vuelve a caer en marzo un 2,2% y suma un trimestre de bajadas

Ryanair bate récord con un beneficio de 2.260 millones de euros en 2026, un 40% más, pese a la crisis del crudo

El Ibex 35 abre con una caída del 0,8% y pierde los 17.500 puntos por el repunte del petróleo y el temor a la inflación

El Ibex 35 abre con una caída del 0,8% y pierde los 17.500 puntos por el repunte del petróleo y el temor a la inflación

Supermercados sin papel: el tique digital busca su lugar sin dejar a nadie atrás

Supermercados sin papel: el tique digital busca su lugar sin dejar a nadie atrás

¿Será Bizum Pay más seguro que pagar con tarjeta? Expertos en ciberseguridad coinciden en los riesgos del nuevo método de pago en comercios

¿Será Bizum Pay más seguro que pagar con tarjeta? Expertos en ciberseguridad coinciden en los riesgos del nuevo método de pago en comercios
Tracking Pixel Contents