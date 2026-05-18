Más seguridad y menos costes: los servicios "cloud" como clave para mejorar la productividad de tu empresa

El plató de Levante TV acogió este martes 12 de mayo un nuevo Summit de la OAP 25/27 del COIICV. Bajo el título "Servicios cloud: mejora y productividad", la sexta sesión de esta iniciativa, impulsada por la Oficina Acelera Pyme del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV), se centró en el motor invisible que permite a las empresas escalar y ser eficientes: los sistemas cloud, una herramienta clave en la modernización real de las empresas y que se ha consolidado como el sistema nervioso de cualquier negocio.

El encuentro, conducido por Bea Carrascosa, periodista y jefa de producción en Levante TV, reunió a tres voces expertas en el sector, quienes no solo hablaron de servidores, sino también de negocios. En este sentido, los participantes detallaron los múltiples beneficios que aporta a las pequeñas y medianas empresas "dar el salto a la nube", una herramienta que ha dejado de ser un lugar donde guardar archivos para convertirse en la palanca estratégica de la agéntica y la Inteligencia Artificial. Explicaron, además, cómo funciona la infraestructura del cloud y los servicios que ofrece.

La base de la competitividad

El primero en compartir su experiencia fue José Francisco Cubells, consultor y sistemas en Laberit y doctor en Data Science, un experto con más de tres décadas de experiencia que durante su intervención destacó que el cloud "ya no es una opción", sino la base sobre la que muchas empresas están construyendo su competitividad. Cubells defendió que la tecnología es hoy un factor clave en la cadena de producción y señaló que la nube actúa como un "catalizador" que permite a las compañías adaptarse con rapidez a las necesidades de los clientes y competir en igualdad de condiciones.

A partir de su experiencia profesional, el experto expuso siete aprendizajes sobre las ventajas de la implantación del cloud: la democratización tecnológica, al ofrecer las mismas herramientas a pymes y grandes empresas; el modelo de Opex frente al Capex, que evita grandes inversiones y permite pagar solo por el uso; la importancia de los servicios gestionados para contar con asesoramiento especializado; la actualización tecnológica continua; la continuidad del negocio gracias a la reducción de tiempos de inactividad; el impulso del puesto de trabajo digital, favoreciendo la colaboración en tiempo real; la mejora del time to market, al agilizar el acceso a soluciones y productos; y, finalmente, la IA como acelerador de productividad, aprovechando herramientas de inteligencia artificial actualizadas y adaptadas a cada negocio.

José Francisco Cubells, consultor y sistemas en Laberit. / Fernando Bustamante

Abrazar la tecnología

A continuación, Sergio Pérez Valencia, Cloud Solutions Specialist en MasOrange, se sumó al debate para aportar su visión desde el punto de vista del operador para entender el cloud, no tanto como un producto sino como una palanca de acompañamiento. Durante su intervención, defendió que el cloud "no es solo mover servidores", sino entender "cómo utilizar cada uno de los servicios y posibilidades" para adaptarlos a las necesidades reales de cada empresa. Desde la experiencia de Orange, explicó la transformación de la compañía "de ser una telco" a convertirse en "una empresa TEC", capaz de ofrecer soluciones integrales más allá de las comunicaciones tradicionales.

Sergio Pérez Valencia , Cloud Solutions Specialist en MasOrange. / Fernando Bustamante

También destacó la importancia de la resiliencia y la seguridad tras situaciones críticas como apagones o caídas de servicio, impulsando herramientas como "backup as a service" o "disaster recovery as a service" para que las empresas sean "más resilientes" y tengan "más robustez". Asimismo, Pérez Valencia incidió en la necesidad de optimizar costes y dimensionar correctamente las infraestructuras: "No darte un Ferrari cuando no necesitas un Ferrari". Como conclusión, animó a las empresas a "confiar en los expertos" y a "abrazar la tecnología" sin miedo ante una transformación digital "que está creciendo un montón".

Reducir costes y hacer crecer el negocio

El cierre de ponencias llegó con la intervención del responsable del Centro de Excelencia Cloud en GFT Technologies España, Lars Lathan, que defendió el potencial de la nube para que las pymes "aceleren su negocio" y puedan "centrarse en ese negocio" delegando tareas tecnológicas en entornos cloud. También destacó que, aunque las migraciones a la nube crecieron un 110 % en 2024, "solo un 31 % de las empresas utilizan la nube pública" en España, mientras que en la Comunitat Valenciana apenas "un 8 o casi un 9 %" ha iniciado ese camino.

Lars Lathan, responsable del Centro de Excelencia Cloud en GFT Technologies España. / Fernando Bustamante

Lathan subrayó que el principal beneficio del cloud "no es reducir costes", sino "hacer crecer el negocio", gracias a herramientas que aportan elasticidad, escalabilidad y acceso a servicios avanzados como la inteligencia artificial generativa. También incidió en la importancia de planificar correctamente la transición mediante "un descubrimiento de toda la infraestructura" y la creación de una "landing zone" adaptada a cada sector. Como conclusión, explicó que GFT acompaña a las empresas en "los primeros pasos hacia la nube", ofreciendo diagnósticos gratuitos y hojas de ruta personalizadas para ejecutar la migración de forma segura y eficiente.

En definitiva, el sexto Summit dejó una conclusión compartida clara: el cloud ya no es una opción de almacenamiento, sino más bien la plataforma indispensable para la productividad de tu empresa. Precisamente nuevas herramientas para mejorar la productividad de tu negocio es lo que se abordará el próximo miércoles 17 de junio en el Summit 7: La revolución del marketing digital, canales digitales de impacto en la estrategia de mercado, cuyas plazas de inscripción limitadas ya están abiertas para quien desee apuntarse.

7.Summit 7: Revolución del marketing, canales digitales impacto en estrategia de mercado.: Rellenar formulario / COIICV

“Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su convocatoria 2025 con un importe de ayuda concedida de más de 29 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores. El importe de la ayuda máxima es del 80 % del presupuesto subvencionable y está financiada por la Unión Europea, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 21-27.”