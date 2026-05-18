El vino de Alicante busca las mejores viñas de monastrell

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Alicante se ha embarcado en un proyecto cuyo objetivo es lograr las mejores viñas de monastrell, la variedad por excelencia de la zona, con la finalidad de mejorar la calidad de los caldos y su adaptación a los cambios climáticos.

Los miembros del consejo realizaban esta pasada semana una visita a la parcela donde desarrolla el proyecto de investigación, denominado «Elección clonal de monastrell». El presidente, junto con bodegueros, miembros de la Conselleria de Agricultura y la OCA de Novelda, se acercaron a la parcela ubicada en el llano del Mañán de Monóver, en la comarca del Medio Vinalopó, donde técnicos del IMida explicaron el estado de situación del proyecto y sus fases.

Se trata de un proyecto a largo plazo que trata de buscar diferentes clones de monastrell y obtener información de ellos de cara a la mejor vinculación con el territorio, la mejora de la calidad o la adaptabilidad a cambios climáticos.

Recolección de uva en la Foia de Castalla. / JUANI RUZ

Para ello, se tomaron más de un centenar de muestras de cepas antiguas de toda la zona de producción. Tras su identificación y saneamiento, se plantaron una veintena de estos clones en una parcela con un millar aproximadamente de cepas.

Este es el sexto año de desarrollo del proyecto y ahora mismo «podemos ver la parcela en un muy buen estado sanitario y desarrollo de plantas, lo que ya garantiza la entrada en una nueva fase del proyecto que supondrá la vinificación de las mismas», ha indicado Luis J. Pérez Prieto, del equipo de Enología y Viticultura del IMida.

Pata negra

En la parcela están localizados los «pata negra» de la monastrell y el objetivo pasa por poder certificar estos clones de cara a un futuro y que los viticultores de la DOP Alicante puedan trabajar con este patrimonio e información.

Se trata de un proyecto de investigación único en el mundo, realizado con fondos propios del Consejo Regulador de la DOP Alicante sin ayuda de ninguna institución pública y con el desarrollo profesional del IMida y la colaboración de viticultores propios.

La variedad monastrell es la principal en la DOP Alicante por historia y por sus 6.000 hectáreas de cultivo en las comarcas del Vinalopó o El Comtat. La defensa de este varietal forma parte de la política de apoyo a las variedades tradicionales y autóctonas de la demarcación.