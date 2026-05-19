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Alicante acogerá en 2027 el mayor congreso internacional de turismo de golf

La convención anual europea de la asociación de turoperadores vinculados a este deporte reunirá a más de mil profesionales en la ciudad

El Iniesta Putt probado en el Alicante Golf

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Pedro Rojas

Miguel Vilaplana

Miguel Vilaplana

Alicante acogerá en 2027 la Convención Europea Anual de la Asociación Internacional de Turoperadores de Golf (IAGTO), el principal congreso de turismo vinculado a este deporte, con más de mil profesionales participantes. Así lo ha anunciado la consellera de Industria, Comercio, Innovación y Turismo, Marián Cano, que justo estos días participa en este mismo evento en Málaga.

Cano ha subrayado que la elección de Alicante como próxima sede de la convención “supone un reconocimiento al posicionamiento de la Comunidad Valenciana como uno de los grandes destinos europeos de golf” y ha señalado que esta designación permitirá “mostrar al sector internacional la excelencia de nuestra oferta, la calidad de nuestros campos y la capacidad de nuestro territorio para acoger grandes encuentros profesionales”.

La consellera Marián Cano en el congreso que se celebra en Málaga.

La consellera Marián Cano en el congreso que se celebra en Málaga. / INFORMACION

En este sentido, la consellera ha asegurado que “acoger la Convención Europea de IAGTO en Alicante en 2027 será una oportunidad extraordinaria para consolidar el liderazgo de la Comunidad Valenciana en un producto turístico estratégico, altamente internacionalizado y vinculado a la desestacionalización”.

El evento se celebrará en Alicante del 17 al 19 de mayo de 2027 y congregará a unos mil delegados, incluyendo turoperadores internacionales, agentes especializados, destinos turísticos, campos de golf, cadenas hoteleras y empresas del sector turístico premium.

También se encuentra en Málaga el director del Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, quien ha destacado que la convención contribuirá a "fortalecer un tejido fundamental de nuestro deporte, de nuestro turismo y de nuestra industria, ya que la provincia de Alicante es la tercera española en número de campos de golf y todos los datos de empleo y de impacto directo, indirecto e inducido nos fortalecen”.

Marián Cano participa en Málaga en el evento acompañada por responsables de Turisme Comunitat Valenciana y representantes de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunidad Valenciana, con quienes mantiene una agenda de trabajo que incluye alrededor de 40 reuniones preprogramadas con turoperadores y agentes especializados en turismo de golf procedentes de los principales mercados emisores internacionales.

Asistentes al congreso en la ciudad de Málaga.

Asistentes al congreso en la ciudad de Málaga. / INFORMACION

El objetivo de estos encuentros es reforzar la presencia de la Comunidad Valenciana en mercados consolidados, captar nuevos operadores que todavía no comercializan el destino y afianzar alianzas con empresas que ya trabajan con la oferta valenciana.

Asimismo, la consellera ha mantenido una reunión con el presidente de IAGTO, Peter Walton, y con representantes de la Asociación de Campos de Golf de la Costa Blanca y Comunidad Valenciana para abordar nuevas oportunidades de promoción y colaboración de cara a la celebración de la edición de 2027.

En esta edición de la convención participan cerca de mil delegados internacionales, entre turoperadores, destinos y proveedores turísticos especializados. 

Más de 25 empresas de la Comunidad Valenciana, entre hoteles, resorts y campos de golf de las tres provincias, asisten también a esta cita profesional para generar nuevas oportunidades de negocio y reforzar la proyección internacional del destino.

Desestacionalización

La Comunidad Valenciana cuenta con más de una treintena de campos de golf, diseñados por algunos de los nombres más prestigiosos del sector, como Severiano Ballesteros, y constituye un producto turístico estratégico por su capacidad para atraer visitantes durante todo el año y generar un mayor impacto económico.

“La Comunidad Valenciana reúne todos los atributos para seguir creciendo como destino de golf: una red de campos de gran calidad, un clima privilegiado, una excelente conectividad y una amplia oferta complementaria”, ha señalado Cano, quien ha remarcado que “el turista de golf presenta un gasto superior a la media y contribuye a extender la actividad turística fuera de la temporada alta”.

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Según un estudio de la Cámara de Comercio de Alicante, el 70 % de los jugadores de golf de la Comunidad Valenciana son turistas residentes en el extranjero, principalmente procedentes del Reino Unido y de los países nórdicos. Además, los turistas internacionales que practican golf permanecen más tiempo en el destino y registran un gasto medio superior al del resto de visitantes.

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