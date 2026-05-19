Calzado y textil devuelven las exportaciones de Alicante a la senda del crecimiento con 684 millones

Las exportaciones alicantinas han empezado a ver la luz al final del túnel después de un inicio de año decepcionante. Y es que las ventas al exterior regresaron en marzo a la senda del crecimiento, concretamente un 1,2 % con relación al mismo mes del año anterior, con 684,4 millones de euros, merced a la mejora de resultados experimentada por sectores tan importantes para la economía provincial como son el calzado y el textil. La agricultura, por su parte, sigue de capa caída, lo que ha propiciado que, pese al ligero repunte de este último mes, el primer trimestre se haya cerrado con un retroceso de la exportación del 3,1 %, quedándose en 1.901,3 millones de euros.

No estaba siendo este un buen inicio del año para las exportaciones provinciales. Si el año pasado las ventas al extranjero alcanzaron un máximo histórico con 7.365 millones de euros gracias a un incremento del 5,4 %, en los dos primeros meses de 2026 estaba sucediendo justo lo contrario, con la pérdida de 70 millones con relación a lo obtenido en el mismo periodo anterior.

Sin embargo, la dinámica, aunque de manera ligera, parece que empezó a cambiar en marzo. Así lo atestiguan los últimos datos publicados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, los cuales ponen de manifiesto que ese mes Alicante vendió al exterior 684,4 millones de euros, lo que representa un incremento del 1,2 %.

Operarias de una empresa de calzado de la provincia. / AXEL ALVAREZ

A la hora concretar las razones de este cambio de rumbo, hay que apuntar, en primer lugar, a uno de los principales sectores exportadores de la provincia, el calzado, que después de un arranque de ejercicio negativo, en marzo mejoró sus registros con 111,22 millones de euros frente a los 108,37 de hace un año. Desde la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal), su presidente, Vicente Pastor, ha estado haciendo referencia durante todo este tiempo al complicado contexto internacional provocado por los aranceles y la incertidumbre que asola a todos los mercados por cuestiones como la guerra de Irán, circunstancia estas que estaban afectando al consumo.

Con todo, el propio Pastor también señalaba, con motivo de la reciente feria de Milán, que las empresas están realizando un notable esfuerzo por mantener su posición, habiéndose observado cierto dinamismo en algunos mercados internacionales, algo que se estaría reflejando en estos momentos.

Otro sector que está teniendo un buen comportamiento es el textil, que en este último mes computado vendió al exterior 50,08 millones de euros, cuando un año antes se había quedado en 44,06 millones. Una buena dinámica que también se puso de manifiesto en febrero, dentro de lo que está siendo un inicio del año positivo para esta industria, a pesar de que también las empresas se quejan de las dificultades existentes para mantener una actividad comercial de una cierta normalidad en un entorno internacional tan complejo. El presidente de la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana (Ateval), Pepe Serna, destaca que "es importante que nos estemos manteniendo en un entorno tan adverso, porque eso da oxígeno a las empresas".

El retraso en la campaña de hortalizas está pasando factura. / AXEL ALVAREZ

Dentro de los sectores que caminan por la senda del crecimiento hay que hacer referencia, igualmente, a las materias plásticas y sus manufacturas, que han alcanzado unas exportaciones de 48,16 millones de euros frente a los 44,62 millones de hace un año.

El metal también presenta, en líneas generales, una buena evolución, aunque con comportamientos irregulares dependiendo de cada subsector. Así, el aluminio y sus manufacturas ha vendido 34,77 millones cuando un año antes se había quedado en 31,53; y las máquinas y aparatos mecánicos han computado 24,86 millones frente a 18,39. Por contra, los vehículos retroceden, al exportar ahora 21,52 millones frente a 23,10 de hace un año; al igual que los aparatos y material eléctricos, con 14,63 millones frente a 17,62.

Dentro de los sectores que también han registrado un comportamiento positivo hay que hacer referencia, asimismo, a los muebles, con 13,46 millones de euros frente a 13,02; y al mármol, con 6,28 millones frente a 6,18.

Hortalizas

En el lado negativo figura, sobre todo, la agricultura, que desde el inicio del año está protagonizando su particular travesía en el desierto. Y este último mes de marzo no ha sido menos, sobre todo para el subsector de las hortalizas, que ha exportado 33,04 millones de euros cuando hace un año fue prácticamente el doble, concretamente 63,81 millones. En las frutas y frutos secos, por su parte, el retroceso ha sido menor, con 61,86 millones frente a 62,39. El único apartado en el que se mejoran levemente los resultados es en el de las conservas de verdura y fruta, con 31,38 millones frente a 30,74.

¿Los motivos? El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, viene señalando desde el principio a la menor cosecha de cítricos, inferior a la del año pasado, lo que ha impedido destinar más volumen a exportación, así como al retraso en la campaña de hortalizas como la alcachofa. Había la esperanza de que se pudiese recuperar a medida que avanzasen los meses, pero lo cierto es que de momento no ha sido posible, en un fenómeno que podría obedecer a una ocupación del mercado por hortalizas de otras zonas productoras.

Con todo, es precisamente esa mala dinámica en la que se halla inmersa la agricultura lo que está propiciando que, pese a la mejora registrada en marzo, las exportaciones provinciales hayan cerrado el primer trimestre en negativo, con un descenso del 3,1 % que ha dejado situadas las ventas al exterior en 1.901,3 millones de euros. Se da la circunstancia, además, que la alicantina es la única provincia de la Comunidad Valenciana que ha retrocedido en estos tres meses, dado que las exportaciones de Valencia han crecido un 4,7 % y las de Castellón un 2,5 %.