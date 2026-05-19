Desde una caseta para perros que reduce el ruido a una ducha inteligente: estos son los productos que compiten por el premio al mejor diseño europeo

Es obra de una pareja de diseñadores eslovenos, pero se le podría haber ocurrido perfectamente a cualquier homólogo suyo de Alicante o de otra ciudad mediterránea donde los dueños de mascotas sufren cada vez que hay una celebración con los cohetes y las tracas que aterrorizan a sus animales. Se trata de una caseta para perros, cuya estructura simula una madriguera y que tiene las paredes acolchadas para reducir el ruido que se percibe en su interior. Una estructura pensada para crear un espacio protegido que contribuya a reducir el estrés de los peludos que, además, queda perfecta en la decoración de cualquier salón, ya que su exterior no difiere mucho de cualquier mesita de centro.

Es sólo uno de los seis finalistas de los Premios DesignEuropa, con los que la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO, por sus siglas en inglés) quiere poner cada año en valor el diseño que se realiza en el continente, uno de los activos más importantes con los que cuenta la economía europea. La prueba es la elevada participación que el certamen concita cada año y que, en esta ocasión, se salda con más de 1.600 candidaturas presentadas para sus dos categorías.

La ducha inteligente Showee. / INFORMACIÓN

En la dedicada a los emprendedores y las pequeñas empresas, además del Pet Shell de los eslovenos Petra Novak y Uros Abram, también compite Showee, un sistema de ducha inteligente que facilita la higiene personal a aquellas personas que pueden necesitar asistencia, como ancianos y personas con discapacidad y que es obra de la empresa catalana homónima; y CLF Growth Container, un sistema modular para facilitar el cultivo de árboles de forma local, creado por los letones Aivis Garais y Aigars Jacuks para la empresa Carbon Less Future.

Industria

En la categoría de industria, dedicada a proyectos de empresas más consolidadas, optan al galardón Siemens heathineers AG con Somatom, un escáner móvil de tomografía computerizada craneal, que evita tener que desplazar al paciente hasta los escáneres fijos.

La también alemana Waterrower/ Nohrd presenta NOHRD Step Tower, una estación de fitness doméstica y multifuncional que incluye elemento de entrenamiento de fuerza, cardio y movilidad en una única estructura de madera de gama alta. Por último, la checa First Green Industries compite con pala cargadora de pequeño tamaño 100 % eléctrica y que se maneja a distancia.

El diseñador francés Philippe Stark. / INFORMACIÓN

Junto a los anteriores, la EUIPO también concede un Premio al Diseño de la Próxima Generación, que pone el foco en los diseñadores menores de 29 años y, por primera vez, se otorgará también el Premio del Público, que dará a los ciudadanos la oportunidad de votar por su finalista favorito antes de la ceremonia de entrega de premios a través de la página web de los premios.

Trayectoria

Por último, los DesignEuropa también conceden anualmente un reconocimiento a la Trayectoria Profesional, que en esta ocasión será para el francés Philippe Starck, sin duda uno de los grandes del diseño europeo de las últimas décadas.

Comenzó su carrera a finales de 1960 y llamó la atención del público a principios de 1980 gracias a sus destacados proyectos de diseño de interiores en Francia.

En sus primeras obras, Starck incorporó la narrativa y el simbolismo a sus proyectos para el sector hotelero, y entendió el diseño como una experiencia cultural más que como un servicio funcional. A finales de las décadas de 1980 y 1990, amplió su trabajo a la producción industrial en serie y colaboró con fabricantes internacionales como Alessi, Kartell, Flos, Driade y Duravit.

El popular exprimidor diseñado por Philippe Starck. / INFORMACIÓN

Para Alessi, diseñó Juicy Salif en 1990, uno de los objetos más conocidos de la historia del diseño, a medio camino entre un exprimidor y una escultura simbólica. Para Kartell diseñó la silla Louis Ghost, con la que mostró cómo las tipologías históricas pueden reinterpretarse mediante materiales contemporáneos y tecnologías industriales.

Ceremonia

Los ganadores se darán a conocer en la ceremonia de premios que tendrá lugar en Liubliana (Eslovenia) el 22 de septiembre de 2026, en colaboración con la Oficina de la Propiedad Intelectual de Eslovenia. La ceremonia se retransmitirá en directo a través de los canales oficiales de la EUIPO.

«Durante la última década, los premios DesignEuropa han puesto de relieve la riqueza, diversidad e influencia global del diseño y la creatividad europeos. Desde talentos emergentes hasta iconos del diseño de renombre internacional, como el ganador de este año del premio a la Trayectoria Profesional, Philippe Starck, estos galardones nos recuerdan que el buen diseño no solo aborda retos, sino que también inspira, conecta y da forma a un futuro más innovador y sostenible para todos», ha valorado el director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão.