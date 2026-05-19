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II Foro Noroeste

Sigue en directo la segunda edición del Foro del Noroeste

Prensa Ibérica reúne en Oviedo a los principales líderes de Asturias, Galicia y Castilla y León con la celebración de una plataforma de debate, diálogo y propuestas para contribuir al desarrollo económico y social de esta macrorregión

DIRECTO | II Edición del Foro del Noroeste / PI STUDIO

Mónica G. Salas

Oviedo

Oviedo reúne este martes a los principales líderes políticos, empresariales y sociales de Asturias, Galicia y Castilla y León en el II Foro del Noroeste, una plataforma de debate, diálogos y propuestas organizado por Prensa Ibérica, que nació el año pasado en Santiago de Compostela. El objetivo: analizar el rumbo de las tres regiones y situar en el centro del debate el despegue que esta macrorregión está experimentando en numerosos ámbitos. Más de 40 personalidades intervendrán a lo largo del día desde el Hotel de La Reconquista.

Sigue aquí en directo todas las mesas, diálogos y ponencias del II del Foro Noroeste.

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