Los fundadores del IVI entran en el accionariado de la cadena de 'hoteles paisaje' Vivood

Importante impulso para Vivood, la cadena detrás del primer hotel paisaje de España, ubicado en el valle de Guadalest. La compañía fundada por el emprendedor Daniel Mayo ha anunciado este martes la entrada en su accionariado de Topcal Investment, el vehículo inversor impulsado por los fundadores del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), y de Laproe, el grupo del creador de la firma de mobiliario de diseño Viccarbe, Víctor Carrasco.

La iniciativa suma así dos nuevos socios de renombre, además del presidente de Mercadona, Juan Roig, que también entró en el proyecto a través de su sociedad inversora Angels.

La operación supone una inversión conjunta superior a cinco millones de euros en un momento de crecimiento exponencial de la compañía. Además del establecimiento que la firma ya tiene en funcionamiento en Guadalest, la está impulsando en estos momentos un hotel paisaje en Madrid y tiene ya cerrados acuerdos de gestión y proyectos de desarrollo en Tenerife, Málaga, Barcelona y Huesca.

La operación tiene un marcado carácter estratégico. Los nuevos socios incorporan a Vivood capacidades complementarias que se traducirán en una ventaja competitiva directa y en un acelerador claro para los próximos proyectos de la compañía.

Quién es quién

Topcal Investment es el vehículo inversor de los fundadores del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), uno de los grandes casos de éxito empresariales de la Comunidad Valenciana por su expansión internacional. Entre sus socios figura también Carlos Bertomeu, presidente de Air Nostrum y vinculado al operador ferroviario Iryo.

"Topcal llega para aportar experiencia contrastada en crecimiento, escalabilidad internacional y conexión con el ecosistema turístico", indica Luis Pellicer, Managing Partner de Topcal.

Instalaciones de Vivood. / INFORMACIÓN

Por su parte, Laproe, grupo inversor fundado por Víctor Carrasco, reforzará la coherencia arquitectónica, sensibilidad por el diseño y visión de marca global. "Nuestro papel se centrará en hacer de Vivood una propuesta reconocible, única y diferencial en el sector", apunta Víctor Carrasco, creador de Viccarbe, firma de mobiliario de diseño de reconocido prestigio internacional.

Por su parte, Daniel Mayo, director general y fundador de Vivood, explica que "este acuerdo es un paso muy importante en el crecimiento de la compañía. Su incorporación nos permite acelerar nuestro plan de expansión con la confianza y el respaldo de quienes ya han construido historias de éxito empresarial de primer nivel".

Vivood, a través de su gestora hotelera Vivood Group, trabaja en nuevos proyectos, tanto propios como para terceros, abarcando todas las fases del proceso: estudio de viabilidad, conceptualización, diseño, arquitectura, supervisión y gestión.

La compañía tiene el foco en activos ubicados estratégicamente, tanto en entornos naturales como urbanos, que permitan desarrollar y operar establecimientos únicos e icónicos donde alcanzar la excelencia a todos los niveles, tanto de negocio como de experiencia de cliente.