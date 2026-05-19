Leire Iglesias, presidenta de la nueva sociedad estatal de vivienda: "Veremos máquinas construyendo viviendas antes de que acabe la legislatura, con seguridad"

¿En qué punto está el traspaso de los activos inmobiliarios de la Sareb, además de otros organismos como el Siepse, a Casa47?

En marcha. Lo más difícil era desbloquear lo que en su día se había puesto a disposición de un rescate de los bancos y que había dejado de lado a la ciudadanía. Deshacer todas las implicaciones económicas que tenía eso ya está hecho, que era lo complicado. Ahora vamos inmueble a inmueble. Aquello que ya está en condiciones de ponerse a disposición de la ciudadanía, una vez que se ha fijado el perímetro, se va escriturando progresivamente a Casa47. Estamos terminando de preparar las herramientas de oferta a la ciudadanía: el portal del inquilino, la gestión de los servicios en todo el territorio… Y lo va a ir ofertando trimestre a trimestre.

¿Cuándo va a comenzar el grueso de las ofertas públicas de vivienda?

Ya hemos hecho la primera. Antes incluso de tener todos los medios a disposición, hicimos una oferta de 171 viviendas, un paquete pequeñito que nos sirve para aprender y probar, en Vigo (67), Valencia (67) y Mieres (37). La semana pasada hicimos el sorteo de las viviendas. Porque no se trata solo de ponerlas a disposición de la ciudadanía, sino de ponerlas a disposición de la ciudadanía en condiciones de asequibilidad de verdad, con una oferta transparente, comprensible y que no reproduzca los modelos que hemos visto en algunas comunidades autónomas de asignación de viviendas. Deben estar a disposición de cualquiera, porque cualquiera puede necesitar hoy una vivienda.

¿Y cuándo empezarán los sorteos para las grandes bolsas de vivienda?

Antes de verano. El portal del inquilino ya está en marcha, lo adjudicamos y lo estamos preparando. También hicimos una licitación grande para los gestores de vivienda, que está pendiente de resolverse. En una semana seguramente ya tengamos a los gestores preparados en el territorio. Porque no solo se trata de asignar viviendas, el proyecto de Casa 47 supone pasar de ser una empresa pública que desarrollaba suelos y, cuando los tenía terminados, se los daba a un tercero o los vendía, a construir vivienda y gestionar vivienda. Eso supone adjudicarlas pero también preocuparse después de ser buenos caseros, dar garantías en los contratos de arrendamiento a la ciudadanía, estabilidad y asequibilidad a lo largo del tiempo, para que a la gente no le preocupe que la vayan a desahuciar al día siguiente.

Más allá de los pisos que se absorben procedentes de la Sareb, donde el proceso puede ser más rápido, están los suelos con enormes capacidades residenciales. ¿Veremos máquinas construyendo bloques de viviendas antes de que acabe la legislatura?

Sí, con seguridad. Aquellos suelos que estaban en situación finalista ya los estamos trabajando con redacciones de proyectos. Empezamos el año pasado con esas redacciones para que puedan estar las obras de edificación. Y en aquellos que son grandes desarrollos, grandes bolsas de suelo, estamos ya con planeamiento para empezar a hacer grandes obras de urbanización. Hace unos días se desbloqueó el proyecto de urbanización de Buenavista, en Málaga, por ejemplo (1.300 VPO). Esta semana irá al Consejo de Ministros la autorización de las obras y licitaremos esas obras.

¿Cuántas viviendas calculan que se podrán construir en estos primeros desarrollos de aquí a 2027?

Hemos empezado por licitar las redacciones de proyectos para 1.600 viviendas, acompañadas de unas 200 viviendas aproximadamente que están en proceso de rehabilitación o recuperación. Y a esas 1.600 viviendas hemos ido incorporando los proyectos de urbanización, más una colaboración público-privada que se anunciará en unos días. Creo que, para ser el primer año de funcionamiento de Casa 47, pronto vamos a poder hablar de miles de viviendas que se están promoviendo desde una entidad pública estatal por primera vez en nuestra historia. Queremos mantener un ritmo de construcción de vivienda que permita que, al menos, el 10% de la vivienda que se construya en España tenga condiciones de asequibilidad para la ciudadanía. El 100% de lo que construya Casa47 será para vivienda asequible, y dará igual si está sobre suelos de vivienda libre o sobre suelos de vivienda protegida. Nuestro objetivo jamás será especular con la vivienda. Incluso cuando estemos hablando de grandes bolsas de suelo en las que, con la venta de unas parcelas, podríamos pagar la promoción de otras, el 100% de lo que promovamos será vivienda asequible.

Leire Iglesias, presidenta de Casa47, este lunes en Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Cuando se anunció la creación de Casa47, se advirtió que había prioridades como Valencia, y de Aragón se resaltó el hecho de que no aplica la ley de vivienda, por lo que no declara zonas tensionadas. En esta comunidad, Casa47 preveía incorporar más de 700 viviendas, sobre todo en Zaragoza y su área metropolitana.

Que una comunidad autónoma se niegue a declarar una zona tensionada no será un inconveniente para que el Estado entienda que hay que intervenir sobre ese mercado. Si podemos intervenir, además de sobre la oferta, mediante la regulación, podremos obtener mejores resultados. Pero si la comunidad autónoma se niega, nosotros no vamos a dejar de hacer ofertas asequibles. Los pisos de la Sareb en Aragón se empezarán a incorporar en 2027, porque no hay todavía ninguno en condiciones de habitabilidad para que podamos traspasarlo.

¿Qué capacidad residencial tienen los suelos de la Sareb en Aragón?

No es fácil dar una estimación, porque todos los suelos tienen circunstancias urbanísticas distintas. Cuando vas a ver la cédula urbanística y a decidir cuáles son las capacidades reales de esos suelos, las cifras van cambiando. Vamos a trabajar sobre seguro, los suelos que se van traspasando porque podemos decir “aquí se puede hacer vivienda” son los que vamos a ir metiendo en carga. Lo demás son previsiones y cálculos.

¿No tienen alguna aproximación que puedan compartir?

Es que eso será a lo largo de los años, no va a ser de un día para otro. A lo largo de los años iremos escriturando y desarrollando. También se modificarán algunos planeamientos para mejorar la edificabilidad o cambiar los tamaños de las viviendas y ofertar viviendas mixtas, adaptadas a distintos tipos de familias. Antes calculábamos los planeamientos con viviendas estándar y para la misma tipología de familia. Ahora hay unidades de convivencia de todo tipo, y tenemos que ofrecer viviendas adaptadas a distintos tipos de unidades de convivencia.

¿Han hablado con las administraciones locales para agilizar los trámites?

Según vamos poniendo en carga, vamos analizando con las administraciones locales y autonómicas el facilitar todas las autorizaciones y licencias, adaptándonos al territorio, pero al ser una empresa pública del Estado, asumimos la gestión completa. Simultanearemos el desarrollo del suelo con la edificación, porque no hay que esperar a un tercero, y a su vez simultanearemos la edificación con la búsqueda de inquilinos. Hemos simplificado muchísimo los procesos.

Prácticamente, todos los suelos que van a incorporar son de Zaragoza o su área metropolitana. ¿Va a haber un plan específico para zonas como Huesca o, sobre todo, Teruel, que quedan más cojas, al menos de forma inicial?

Se da la paradoja de que en aquellos sitios que tuvieron un peor comportamiento en el pasado, donde se produjo un mayor proceso especulativo, es donde tenemos más inmuebles, que también son los sitios donde más demanda y necesidad puede haber. Se está demostrando que, donde se produce una mayor especulación con la vivienda, los ciudadanos sufren más en el acceso. Nuestra idea es concentrar esfuerzos, porque no es lo mismo ofertar 100 viviendas que ofertar 600 o 6.000. Cuantas más podamos ofertar, mejor. Pero también sería bueno que todos nos coordináramos en la misma dirección, en intervenir por la oferta, como hacemos desde Casa 47; aplicar las medidas que permite la ley de vivienda, como el control de precios o el desarrollo de planes específicos; y sumar a eso el Plan Estatal de Vivienda, que triplica la inversión en Aragón para mejorar la promoción de vivienda con mayor protección que en el pasado.

"No vale construir por construir, porque no sirve absolutamente de nada" Leire Iglesias — Presidenta de Casa47

El Gobierno de Aragón ha impulsado ya cientos de viviendas con ese mismo modelo de colaboración público-privada, y aplicando uno de los artículos de la ley de vivienda estatal, el que permite aprovechar suelos dotacionales. El tener distinto color político influye, pero, ¿han hablado ya con el Departamento de Vivienda de la DGA? ¿Cómo valoran los planes que están desarrollando?

La mayoría de esos proyectos de colaboración público-privada que está haciendo el Gobierno de Aragón los está haciendo con los fondos del mecanismo de Recuperación, con fondos europeos que consiguió, tramitó y transfirió el Gobierno de España. Nosotros estaremos dispuestos a continuar con esa colaboración, también con los fondos del Plan Estatal de Vivienda. Y no solo en la promoción de vivienda nueva, sino también en la rehabilitación. No podemos parar la ola rehabilitadora que ha beneficiado a cerca de 5.000 viviendas en Aragón, financiadas con esos fondos del mecanismo europeo y que ahora tendrán continuidad con el Plan Estatal de Vivienda. Por nuestra parte, todo lo que sea trabajar con distintas administraciones, independientemente del color político, para dar un servicio a la ciudadanía, será bienvenido. Pero hay que proteger ese servicio. No vale construir por construir, porque no sirve absolutamente de nada. Siempre que se trate de construir y converger en proteger la vivienda permanentemente, garantizando condiciones de asequibilidad para que la gente no tenga que pagar más del 30% de sus ingresos al pago de la vivienda, estaremos a favor y dispuestos a colaborar con todas las administraciones públicas.

¿Y con el Ayuntamiento de Zaragoza? En las últimas horas han recriminado a la Sareb, por segunda vez, la oferta de unos suelos que califican como "inservibles", ya que en algunos hay construidas hasta unas piscinas.

Sí, lo he escuchado. Lo que ha pasado es que ahora le hemos pedido terrenos a la Sareb. Ojalá desde el principio la Sareb hubiera tenido ese objetivo. Ojalá desde el principio, cuando se creó en 2012, no se hubiera dejado que se desahuciara a la gente de sus casas para encargarse solo del rescate financiero y de la deuda que tenían las entidades financieras, que no pagaron nada de ese rescate. Lo estamos haciendo ahora, pero cuando el Ayuntamiento de Zaragoza ha venido a reclamar algunos de esos terrenos, ya estaban inscritos a Casa 47. Y no pasa nada, porque al final se trata de que los ciudadanos puedan tener viviendas. Al ciudadano no le va a importar tanto si la vivienda la desarrolló el Ayuntamiento de Zaragoza o Casa 47. Pero sí nos preocupa que esas viviendas que hoy recuperamos de aquel rescate financiero de la Sareb, estén para siempre a disposición de la ciudadanía y sean públicas para siempre. Queremos que formen parte de un parque estatal de vivienda y que las condiciones de arrendamiento garanticen contratos de hasta 75 años. En ese sentido, creo que es bueno tener un parque en todo el territorio que garantice condiciones de acceso a la vivienda iguales para todos los ciudadanos.

Leire Iglesias, antes de la entrevista con este diario en Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

La Sareb tiene que estar liquidada el próximo año. ¿Habrá tiempo para transferir todos los inmuebles a Casa47? ¿Qué valoración hace de la trayectoria del 'banco malo'?

Cuando la Sareb se liquide, a partir de 2027, lo que se haya transferido, que será la mayoría, ya será titularidad de Casa 47. Y lo que falte por adecuarse para poder transferirse formará parte del proceso de liquidación de la entidad pública. No hay ningún problema en ese sentido. Todo lo que hemos fijado que se destinará a Casa 47, porque es apto para vivienda asequible, se transferirá, y no habrá interrupción en ese proceso. Yo era diputada en 2012, cuando se creó la Sareb, y desde la tribuna apelé muchas veces al Gobierno de entonces (de Mariano Rajoy) para que no dejara por el camino a los ciudadanos y se preocupara solo de los bancos. Hice suficientes intervenciones sobre la Sareb como para haber tenido ahora la responsabilidad, o la suerte, dentro del Ministerio de Vivienda, de poder cumplir aquello que lanzábamos como proclama desde la oposición en el Congreso. Al final eso es cumplir con la ciudadanía y ser coherente. Lo que criticas en la oposición, si tienes la oportunidad de hacerlo desde el Gobierno, tienes que hacerlo.

En unos días se cumplirán ocho años de la moción de censura a Rajoy y la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cree que la vivienda, el no saber parar esta crisis, ha sido el gran debe de su mandato? ¿Hacen algún tipo de autocrítica?

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Siempre se pueden hacer las cosas mejor, pero lo que sería un debe es no haberlo hecho nunca. En ocho años de Gobierno hay cosas que van por delante y cosas que se hacen después, pero lo que sería un debe sería no haberlo hecho nunca. Es verdad que muchas de las cosas que se han hecho en materia de vivienda las ha impulsado el Gobierno de España, y después las tienen que aplicar las comunidades autónomas. Cuando llegamos hace ocho años al Gobierno, no había habido nunca en la historia democrática de este país una ley estatal por el derecho a la vivienda. Ahora hay una ley estatal por el derecho a la vivienda que permite y da instrumentos a las comunidades autónomas para actuar mediante la regulación de la vivienda. Hay gobiernos dispuestos a hacerlo y otros que no lo están. Pero eso no se le puede poner en el debe al Gobierno de España. ¿Podíamos haber hecho una empresa estatal de vivienda hace tres años en lugar de hace uno? Pues quizá sí. Pero lo que quedaría en el debe sería no haberlo hecho.