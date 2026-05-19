Sale a subasta el complejo industrial de la marmolera Intermarmor en Novelda

Es el final más triste para cualquier empresa y aún más si se trata de una compañía que ha sido referente en su sector. La marmolera Intermarmor ha sacado a subasta su complejo industrial en Novelda, dentro del proceso de liquidación que se puso en marcha tras la entrada en concurso de acreedores de la firma.

La puja se realizará a través del portal especializado Trademat, con un precio de salida de 718.000 euros, y el plazo para presentar ofertas se prolongará hasta el próximo 29 de mayo, según han informado desde este portal.

Fundada en 1968, Intermarmor llegó a convertirse en una de las principales compañías españolas del sector de la piedra natural y el mármol, con una fuerte orientación internacional y una facturación que superó los 25 millones de euros en sus mejores ejercicios.

Controlada desde hace quince años por una familia de empresarios de origen libanés a través del Grupo Characo, operó hasta tres fábricas de transformación de piedra natural. Su actividad se apoyaba principalmente en la exportación, que llegó a representar más del 80% de las ventas, y en los últimos años había intentado reforzar su negocio con nuevas inversiones.

Sin embargo, la compañía comenzó a sufrir un progresivo deterioro financiero tras la pandemia, con menores ingresos y un endeudamiento creciente. La presión financiera obligó a reducir progresivamente plantilla y estructura productiva, pasando de más de cien empleados a apenas medio centenar a comienzos de 2024.

Liquidación

En enero de ese año, Intermarmor solicitó el preconcurso de acreedores para intentar negociar una reestructuración de deuda y garantizar su viabilidad. Sin embargo, la negociación con los acreedores no prosperó y apenas unas semanas después presentó el concurso voluntario de acreedores y abrió directamente la fase de liquidación, al considerar inviable la continuidad del negocio. Además, se puso en marcha un ERE concursal para extinguir los contratos de los 34 trabajadores que todavía permanecían en la empresa.

Una de las fábricas que pertenecían a Intermarmor, en imagen de archivo. / Áxel Álvarez

En concreto, la subasta comprende dos naves con una superficie total construida de 2.129 metros cuadrados, que incluyen oficina, almacén y comedor, y una parcela anexa de 2.156 metros cuadrados.

Los concursos de acreedores se mantuvieron en la Comunidad Valenciana con un ligero incremento del 0,5% durante el primer trimestre de 2026, con un total de 1.865, apenas una decena más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. En el conjunto del país se observa una subida del 7,6%, hasta alcanzar los 16.556 concursos presentados, y se modera de manera general el crecimiento anotado desde la reforma de la Ley Concursal en 2022, según la estadística que elabora el Colegio de Registradores de España, que contabiliza las solicitudes presentadas tanto por empresas como por particulares.

Alicante es la única provincia de la autonomía en la que los concursos descendieron en el primer trimestre, con una caída del 13,4%, y rompe así una tendencia de cuatro años al alza, mientras que en Castellón y Valencia las subidas fueron del 14,9% y del 12,9%, respectivamente.

Por su parte, los concursos exclusivamente de empresa observaron una caída del 16% en la Comunidad, donde se registraron 173 solicitudes en el primer trimestre del año, 80 de ellas en Alicante, provincia en la que suponen un 26% menos que en el mismo periodo del año